Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto en CórdobaZuheros, municipio turísticoJuzgados colapsadosRuinas del siglo XUTEs BLETCiudades Ciencia e InnovaciónManuel TorralboAdamuzPatios más premiadosVox CórdobaTortuga africanaFotógrafo condenadoHuelga de gruistasPisos con terrazaMejor zona para comerEl tiempoIsma RuizGuía de los PatiosPatios de VianaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Crisis sanitaria

Un avión que trasladaba a uno de los infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech

La aeronave necesitaba repostar antes de continuar hacia Países Bajos y fue desviada a Gando sin llegar a entrar en espacio aéreo marroquí

Una ambulancia aérea despega del Aeropuerto Internacional Nelson Mandela durante el traslado de los tres pasajeros evacuados del crucero con hantavirus.

Una ambulancia aérea despega del Aeropuerto Internacional Nelson Mandela durante el traslado de los tres pasajeros evacuados del crucero con hantavirus. / EFE

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

Un avión que trasladaba a uno de los infectados por hantavirus del buque MV Hondius rumbo a Países Bajos ha aterrizado en la tarde de este miércoles en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, después de que Marruecos no autorizara la escala prevista en Marrakech.

La aeronave, un Learjet 45, tiene una autonomía limitada, por lo que estaba previsto que realizara una escala técnica para repostar antes de continuar hacia Países Bajos. Esa parada debía producirse en Marrakech, pero el aparato no llegó a entrar en espacio aéreo marroquí ante la negativa de las autoridades del país y fue desviado finalmente a Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

La aeronave tiene previsto reanudar el vuelo a las 17:40 horas con destino a Países Bajos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
  2. Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
  3. Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
  4. Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
  5. Los cordobeses coinciden: estos son los candidatos que ganan y pierden en el primer debate de las andaluzas del 17M
  6. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
  7. Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba
  8. Dos empresas de Rute adquieren cuatro parcelas en el polígono industrial Las Salinas: 'Queremos ampliar y acometer nuevos proyectos

Reabre al tráfico la carretera de acceso al Santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra

Reabre al tráfico la carretera de acceso al Santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra

Más de 250 artistas cuestionan la cesión de las Caballerizas en Córdoba a una fundación privada sin concurso público

Más de 250 artistas cuestionan la cesión de las Caballerizas en Córdoba a una fundación privada sin concurso público

El programa Lucena Emprende duplica su montante hasta los 120.000 euros y fomenta la actividad de los barrios

El programa Lucena Emprende duplica su montante hasta los 120.000 euros y fomenta la actividad de los barrios

Ayudas municipales en Baena: 100.000 euros para la mejora de viviendas y eliminación de barreras arquitectónicas

Ayudas municipales en Baena: 100.000 euros para la mejora de viviendas y eliminación de barreras arquitectónicas

Córdoba centra el debate sobre moda flamenca 'low cost' y de calidad: ¿Hay que llevar siete trajes a la feria?

Córdoba centra el debate sobre moda flamenca 'low cost' y de calidad: ¿Hay que llevar siete trajes a la feria?
Tracking Pixel Contents