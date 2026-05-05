España, otra vez líder mundial en playas con Bandera Azul: 794 distintivos, 44 más que en 2025 y el 15% de todo el planeta

Las mejor costa del mundo. España acaba de revalidar su liderazgo mundial en playas con Banderas Azules, con 794 distintivos en 2026. Son 44 más que el año anterior, según los datos difundidos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Del total, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas.

El galardón acaba de cumplir 40 años de implantación y está ya presente en 51 países de los cinco continentes. España consolida su liderazgo con un hito: el país concentra ya el 15% de todas las playas con Bandera Azul del mundo. En esta edición, 14 candidatas nacionales han obtenido el distintivo por primera vez y otros 32 lo recuperan.

Además, únicamente siete playas y dos puertos deportivos de todo el planeta mantienen la Bandera Azul de forma ininterrumpida desde 1987. Todos están en España: El Carregador, en Alcalà de Xivert; Sant Joan, en Alicante; La Fossa, en Calpe; Sant Antoni, en Cullera; Carrer la Mar, en El Campello; Nord, en Gandía; y Bastiagueiro, en Oleiros, además de los clubes náuticos de Altea y Calpe.

95% de éxito

El programa internacional Bandera Azul, una iniciativa de la Foundation for Environmental Education (FEE) que en España está representada por ADEAC, evalúa criterios en 51 territorios (no solamente países) como la calidad excelente del agua, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental, la información al usuario y los servicios disponibles.

En 2026 se presentaron 713 playas candidatas y 677 lograron el distintivo, lo que supone un 95% de éxito. El principal motivo por el que el 5% restante no han conseguido la bandera ha sido no alcanzar la máxima calificación en la calidad de las aguas de baño. El segundo, el incumplimiento de la Ley de Costas por exceso de ocupación o por la presencia de instalaciones no autorizadas.

Una para Madrid

En cifras totales (playas, puertos y embarcaciones) gana la Comunidad Valenciana con 174 banderas (152 playas, 20 puertos y dos embarcaciones). Segunda Andalucía con 169 (143 playas, 22 puertos y 4 embarcaciones), Galicia cierra el top 3 con 129 banderas (118 playas y 11 áreas portuarias). Cataluña es cuarta con 125 banderas (101 playas y 24 puertos).

En la categoría de playas (sin contar puertos ni embarcaciones), se han presentado 713 arenales, consiguiendo Bandera Azul un 95 % de las candidatas. Por comunidades, la Comunidad Valenciana vuelve a encabezar el ranking nacional con 152 playas galardonadas, seguida de Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. Canarias suma 52; Baleares y la Región de Murcia, 33 cada una; Asturias, 16; Cantabria, 11; Extremadura, 8; el País Vasco, 4; Melilla, 3; Ceuta, 2; y Madrid, una.

La hegemonía sigue siendo del litoral mediterráneo, pero también destaca la fortaleza de Galicia y rarezas como playas interiores en comunidades autónomas sin costa, como 8 playas extremeñas (7 en la provincia de badajoz y una en la de Cáceres) o la de Virgen de la Nueva en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

En el apartado de puertos deportivos, la que manda es Cataluña: lidera la clasificación con 24 distinciones, por delante de Andalucía, con 22, y de la Comunidad Valenciana, con 20. En esta edición se han presentado 112 puertos deportivos (11 más que el año pasado) y el 99 % ha conseguido la Bandera Azul.

En el mapa municipal, Sanxenxo (Pontevedra) se mantiene como el municipio con más Banderas Azules de España, con 21 reconocimientos entre playas y puertos deportivos. Le siguen Vigo (13 banderas); Águilas y Cartagena, (12 cada una); Orihuela y Sitges, (11); Cullera y Marbella (10) y Denia y Torrevieja (9).

Accesibilidad y socorrismo

Respecto a la accesibilidad, el 82% de las playas candidatas están adaptadas, el 72% cuenta con punto accesible y el mismo porcentaje dispone de silla anfibia de ayuda al baño. Gana Cataluña con el 79% de playas adaptadas, el porcentaje más alto del país, por delante de Andalucía (67%) y Canarias (64%). A nivel estatal, de esas playas, el 72% dispone de punto accesible y el mismo porcentaje cuenta con silla anfibia, mientras que el 59% ofrece baño asistido con personal especializado. Alcudia, Fuengirola y Torremolinos fueron reconocidas en este ámbito

Los servicios de socorrismo también fueron reseñados en el documento: durante la temporada de baño de 2025, en las playas candidatas se realizaron 155.399 intervenciones, entre ellas 6.271 rescates sencillos, 1.060 rescates complicados y 148.068 actuaciones de primeros auxilios. Se registraron 165 usos de desfibrilador, que permitieron recuperar a 90 personas, y más de 743.000 acciones preventivas. Los municipios de Chiclana de la Frontera, Gandía y Muro fueron destacados en este área.

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Esta 40º edición ha incorporado además una nueva mención especial, denominada Soludable, centrada en la prevención de riesgos relacionados con la temperatura y la exposición al sol. Los municipios reconocidos en esta categoría han sido Chiclana de la Frontera, Fuengirola y Mijas. También han recibido menciones especiales Arucas, Los Realejos y Santa Pola en educación ambiental.