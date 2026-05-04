Qué se sabe de la visita del papa León XIV a España: calendario de fechas, ciudades y actos

El papa León XIV visitará España entre el 6 y el 12 de junio. El desplazamiento, que incluye paradas en Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife y Gran Canaria, tiene un marcado carácter histórico: se producirá quince años después de la última presencia de un Pontífice en el país —la de Benedicto XVI, en 2011— y coincidirá, además, con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona. La Conferencia Episcopal Española ha activado la web conelpapa.es para ir informando oficialmente de todo lo relacionado con este viaje histórico del Pontífice. A la espera de que el Vaticano dé la confirmación final a todos los actos de la agenda papal, ya han trascendido algunos detalles. A continuación desgranamos lo que se sabe por ahora de este viaje: calendario de fechas, ciudades y actos.

El viaje arrancará en Madrid el sábado día 6. El avión papal aterrizará en el aeropuerto de Barajas. Ese día sería el elegido para la recepción oficial por parte del Rey como jefe de Estado. También parece agendadoa para ese día una visita al proyecto Cedia para personas sin hogar que Cáritas tiene en Carabanchel.

El primer acto abierto será una vigilia de oración con jóvenes en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu. Se trata, según han confirmado desde la organización, del primero de los actos confirmados, que se celebrará a las 20.00 horas en la plaza de Lima y zonas aledañas.

León XIV realizará un recorrido para saludar a los peregrinos desde el papamóvil. Está previsto que este primer acto cuente con la participación directa de los jóvenes y culminará con unas palabras del Papa y la celebración de una Adoración Eucarística. Las previsiones que manejan los organizadores es que entre 250.000 y 400.00 jóvenes acudan al evento. Hace ya 30 años, Juan Pablo II, en el que fuera su primer viaje apostólico a España, también eligió la plaza de Lima para su "misa de las familias", una de las mayores concentraciones de la historia de España. La gran vigilia de oración con jóvenes coincidirá con uno de los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano.

El domingo día 7, está confirmada una misa en plaza de Cibeles a las 09.30 horas. En este emblemático espacio de Madrid, el Papa presidirá una misa y posteriormente participará en la procesion del Corpus Christi. La organización está haciendo preparativos para que haya espacio para acoger al menos un millón de personas, según ha avanzado Yago de la Cierva, coordinador del viaje del Papa a Madrid, en declaraciones a El Periódico de España.

Se instalarán grandes pantallas para que el evento se pueda seguir cómodamente. La idea, apuntaba De la Cierva, es que el escenario esté con el Palacio de Cibeles de fondo, con todo Alcalá hacia Gran Vía enfrente, el inicio del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, probablemente hasta Colón, donde también habrá pantallas. El registro para asistir a este evento se abrirá en la web conelpapa.es.

De cara al lunes 8 de junio, hay más incertidumbre. Se sabe que la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado han enviado sendas cartas al Papa invitándole a visitar sus sedes y que se está trabajando en celebrar una reunión conjunta de ambas cámaras. Ese día también se apunta como el idóneo para visitar la sede de la Conferencia Episcopal y para una ofrenda en la catedral de la Almudena.

El martes 9 de junio el Papa llegará a Barcelona. Él se desplazaría en avión y la comitiva eclesiástica lo seguiría en tren, si bien aún no se ha confirmado el itinerario con este nivel de detalle.

El primer acto público será un encuentro multitudinario con los jóvenes en el Estadi Olímpic de Montjuïc, similar al que tendrá lugar en Madrid en los alrededores del Bernabéu.

El miércoles 10 de junio, León XIV, que pertenece a la orden de los agustinos, aprovechará su próxima visita a la capital catalana para reunirse con la comunidad agustina de la parroquia de Sant Agustí del Raval, según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes eclesiales. Será un encuentro que tendrá lugar la mañana del día 10 de junio. El encuentro de León con la comunidad agustina consistirá en un oficio breve, probablemente una oración o una lectura conjunta. Es esta una parada de la ruta del Papa que tiene todo el sentido dado que, al margen de ser de la misma orden religiosa, Robert Prevost conoce a estos religiosos de visitas anteriores a Barcelona. Y en diciembre de 2024, esta comunidad compartió mantel y conversación con Prevost en Roma, meses antes de que fuera elegido Papa.

A continuación el Pontífice emprenda se desplazará a Montserrat. Allí tendrá lugar, según las fuentes, un acto multitudinario en el exterior del monasterio, y una parte más privada que incluirá la veneración a Nuestra Señora de Montserrat y una comida con los monjes de la abadía. El Papa también escuchará cantar a l'Escolania de Montserrat.

Ya por la tarde acudirá a la Sagrada Família, donde hacia las 19.00 horas tendrá lugar una ceremonia litúrgica, acto que coincidirá con la inauguración de la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, y con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

La calle Marina quedará cortada para facilitar la salida de los feligreses que seguirán la ceremonia dentro del templo. Ahí también tendrá lugar la bendición de la Cruz y posteriormente habrá "una fiesta", en palabras del presidente de la Fundació Sagrada Família, Esteve Camps, en un Afterwork organizado por EL PERIÓDICO. Para quienes no puedan acceder al templo, se instalarán "entre cuatro y seis pantallas" en los alrededores de la Sagrada Família.

El jueves 11 de junio arranca la etapa final del viaje. El Papa llegará a Canarias, donde hará paradas en Las Palmas de Gran Canaria primero y en Tenerife.

Así ese jueves en Gran Canaria, León visitará el puerto de Arguineguín, punto de llegada de inmigrantes que a bordo de pateras o cayucos se embarcan en una travesía para llegar a España.

El siguiente punto de la agenda es la catedral. El día acabará con una misa multitudinaria en el estadio de Las Palmas.

El viernes 12 de junio, la agenda se centra en Tenerife. Acudirá al Centro Las Raíces, un espacio de acogida temporal, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que colabora la Iglesia. En la plaza del Cristo, el papa León XIV tiene previsto un encuentro con 1.500 migrantes.

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El viaje a España concluiría con una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife antes de partir a Roma.