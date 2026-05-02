Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inteligencia artificialJuanma MorenoFactor CórdobaSilvia Mellado (PSOE)Por AndalucíaAdelante AndalucíaSanciones CrucesEl tiempoCrucesMirador de la CampiñaAccidente vialCCFGuía PatiosGuía CrucesResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 2 de mayo de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 2 de mayo de 2026, ha estado formada por los números 16, 25, 30, 31, 30 y 40. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5674077, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
  2. Dos heridos tras una choque entre un autobús de Aucorsa y un turismo en el Centro de Córdoba
  3. El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores
  4. Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
  5. Los jardines del Alcázar reabren con un espectáculo de luz, sonido y videoarte que sitúa a Córdoba en el epicentro de la historia
  6. La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón
  7. Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba
  8. Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026

Las cruces de Añora rebosan luz y creatividad con miles de visitantes

Las cruces de Añora rebosan luz y creatividad con miles de visitantes

El Ángel Ximénez rescata un punto sobre la bocina ante el Alicante y sigue vivo en la Asobal

El Ángel Ximénez rescata un punto sobre la bocina ante el Alicante y sigue vivo en la Asobal

Cañete de las Torres: El visitante se convierte en foco de atracción en Calles en Flor

Cañete de las Torres: El visitante se convierte en foco de atracción en Calles en Flor

Una ofrenda de flores entre oraciones y gratitud a la Virgen de Araceli

Una ofrenda de flores entre oraciones y gratitud a la Virgen de Araceli

El Carpio honra a su patrón, Nuestro Señor Ecce Homo, con una emotiva subida en trono dorado

El Carpio honra a su patrón, Nuestro Señor Ecce Homo, con una emotiva subida en trono dorado

Montilla vive la Fiesta de la Cruz con un desfile infantil que honra la tradición floral

Montilla vive la Fiesta de la Cruz con un desfile infantil que honra la tradición floral

Iker Álvarez, tras su recital de paradas ante el Castellón: "Nos han obligado a defender más de lo que estamos acostumbrados"

Iker Álvarez, tras su recital de paradas ante el Castellón: "Nos han obligado a defender más de lo que estamos acostumbrados"

F1: La clasificación de la carrera del Gran Premio de Miami, en directo

F1: La clasificación de la carrera del Gran Premio de Miami, en directo
Tracking Pixel Contents