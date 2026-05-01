CSIF, con los trabajadores y sus problemas reales

CSIF conmemora este 1 de mayo con preocupación, firmeza y responsabilidad ante la situación económica que afronta Córdoba y sus trabajadores/as. Las cifras macroeconómicas positivas contrastan con los problemas reales a los que se enfrentan las/os ciudadanos todos los días: precariedad laboral, los precios altos de la cesta de la compra (agravados por el conflicto bélico en Oriente Medio), de la energía, de la vivienda, o la subida de las hipotecas.

Vivimos en una situación de incertidumbre derivada de la Guerra en Irán, con una crisis energética de consecuencias imprevisibles, la subida del precio de la energía y su impacto en la inflación. La cesta de la compra es muy probable que afronte una nueva subida de precio si el conflicto se prolonga y todo ello va a poner en jaque a las familias cordobesas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la última Encuesta de Condiciones de Vida (2025), una cuarta parte de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje que se mantiene prácticamente estable en los últimos diez años. Además, el 8,5 % de la población llega a fin de mes con “mucha dificultad”, un 36,4 % no tiene capacidad para gastos imprevistos y el 32,2 % no se puede ir ni una semana de vacaciones.

CSIF valora la evolución al alza en el empleo, pero mantiene su preocupación ante unos datos de paro a nivel global y especialmente en los jóvenes (uno de cada cuatro no encuentra empleo) que prácticamente doblan la media europea y con un volumen de fijos discontinuos que maquilla la precariedad en el trabajo.

También llamamos la atención por la tasa de temporalidad en las administraciones públicas, estancada cerca del 30 % desde hace años, más del doble que en el sector privado. Por otra parte, el mercado laboral cordobés sigue dependiendo en gran medida de sectores como la hostelería y los servicios, con un peso todavía reducido del tejido industrial. Sigue pendiente una reforma estructural de nuestro modelo productivo, ya que el empleo continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas. Además, como sociedad, debemos prepararnos para afrontar desafíos importantes, como el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral.

Además, el plan de regularización extraordinaria de personas migrantes ha vuelto a mostrar las costuras de nuestras administraciones a todos los niveles (Correos, Seguridad Social, Extranjería, Interior). Por eso, con motivo de este 1 de mayo, CSIF también quiere poner en valor una vez más la entrega y la profesionalidad de colectivo de empleadas/os públicos en este proceso, pese al déficit de personal y de medios materiales. Tenemos que reforzar de manera ineludible nuestros servicios públicos.

La apuesta de CSIF pasa por la mejora del empleo público, jubilación digna, mejores salarios, refuerzo de plantillas, potenciar los servicios públicos, más prevención laboral, luchar contra la precariedad, promoción interna, igualdad real entre mujeres y hombres, mejora de las indemnizaciones por razón de servicio y residencia, mejora de la calidad asistencial del mutualismo administrativo y del régimen de Clases Pasivas, entre otros.

Con todo, en CSIF nos felicitamos por el Acuerdo Marco firmado con Función Pública, que supone un incremento salarial de hasta el 11,4 % hasta 2028, así como mejoras en materia de permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos, movilidad, entre otras. En la negociación del acuerdo también se ha conseguido eliminar la tasa de reposición en la oferta de empleo público, reforzar la atención al público, o la implantación de las 35 horas en la Administración General del Estado, donde el papel de CSIF ha sido decisivo. La jornada de las 35 horas supone un acuerdo histórico dado que se aplicará en el mayor ámbito laboral de España, con casi 250.000 trabajadoras/es; una medida que favorece la conciliación y el bienestar de los trabajadores/as, la productividad y la generación de empleo, por lo que debe de ser un referente.

Cartel de CSIF Córdoba. / CSIF Córdoba

CSIF recuerda que las administraciones públicas históricamente han sido punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales, como ocurrió en su día con el permiso de paternidad. En el último año, la capacidad de negociación de CSIF ha favorecido también alcanzar importantes acuerdos como el nuevo Estatuto Marco en la Sanidad o la reversión de los recortes en la Educación, que supone la reducción de horas lectivas, así como las ratios de alumnos en las aulas.

Pese a las dificultades, CSIF celebra este 1 de mayo como tercera fuerza sindical de España, defendiendo con orgullo nuestro crecimiento, que nos posiciona como alternativa sindical a las organizaciones de clase. Somos el sindicato más representativo en las administraciones públicas, mayoritario en la Administración General del Estado y seguimos multiplicando nuestra presencia en el ámbito privado. Esto significa que estamos restando espacio electoral a las organizaciones tradicionales y que somos una alternativa real y consolidada para las personas trabajadoras cordobesas. De hecho, CSIF está presente en infinidad de empresas, algunas muy significativas como Onnera, Emergia, Atcosa, Solacor, Atresmedia, Retevisión, Cope, Michelín, Zara, Bershka, Benetton, Cortefiel, Coca Cola, Telepizza, Grupo Once, Burger King, Campofrío, Renault, Caixabank o Unicaja.

Por eso, España necesita ya una reforma de la Ley Sindical para trasladar al debate público y a la negociación colectiva la pluralidad de opciones de la sociedad española, que supera con creces a la de las dos organizaciones tradicionales de clase. En la actualidad sigue vigente la Ley Orgánica de Libertad Sindical que data de 1985 y que regula unas condiciones más ventajosas para los sindicatos de clase.