Nueva apertura: Sushi Seven llega al Centro Comercial El Arcángel con una propuesta culinaria variada, actual y accesible

El Centro Comercial El Arcángel continúa reforzando su oferta gastronómica con la incorporación de Sushi Seven, un nuevo espacio que apuesta por una propuesta culinaria variada, actual y accesible, donde el sushi y los platos calientes son los grandes protagonistas.

Tres años en el sector de la restauración

Sushi Seven es una cadena gastronómica con tres años de trayectoria en el sector de la restauración, que ya ha consolidado su presencia en ciudades como Albacete y La Manga bajo el nombre de Seven Joy. En estos emplazamientos, sus establecimientos han logrado posicionarse como una opción muy bien valorada por los clientes, destacando por la calidad de sus elaboraciones, el cuidado en el producto y una experiencia gastronómica completa, tanto en horario de comidas como de cenas.

Así es su propuesta gastronómica

La propuesta de Sushi Seven combina una amplia selección de sushi con platos calientes, pensados para adaptarse a diferentes gustos y preferencias. Además, el restaurante cuenta con opciones específicas para personas con alergias alimentarias, así como alternativas vegetarianas, lo que refuerza su carácter inclusivo y su orientación a todo tipo de público.

Como elemento diferencial, el nuevo local contará con servicio de buffet libre, un formato cada vez más demandado por los consumidores, que permite disfrutar de una experiencia más dinámica y flexible, adaptada a los hábitos actuales de consumo.

Interior de Sushi Seven. / CC El Arcángel

Otro de los puntos fuertes del establecimiento es su política de precios, diseñada para ser asequible y competitiva, permitiendo disfrutar de una experiencia gastronómica de calidad a precios populares. Además, el local abrirá sus puertas en horario de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 00:00 horas, cubriendo así tanto el servicio de almuerzos como de cenas.

Acción especial de bienvenida

Con motivo de su inauguración, que tendrá lugar el jueves 30 de abril, Sushi Seven ha preparado una acción especial de bienvenida para todos los visitantes del centro comercial, quienes podrán disfrutar de una consumición o tapa gratuita, convirtiendo esta apertura en una oportunidad ideal para descubrir su oferta gastronómica.

Con esta nueva incorporación, el Centro Comercial El Arcángel sigue apostando por la diversificación y mejora continua de su oferta de restauración, incorporando propuestas atractivas y de calidad que enriquecen la experiencia de sus visitantes.