España pone a prueba los puntos de observación del eclipse con algunas nubes a la hora de la puesta de sol

La cuenta atrás para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto arrancó desde hace meses. Sin embargo, todos los aficionados y sectores implicados en el gran operativo del fenómeno celeste tienen marcada en rojo esta semana en el calendario, la de los "días espejo", puesto que el sol se encuentra en una posición muy similar al que ocupará durante la fecha señalado, cuando la luna lo cubra por completo durante poco más de un minuto.

El ensayo continuará este jueves, el día en el que la similitud será mayor. No obstante, algunos aficionados y responsables locales ya intentaron adelantar la comprobación el martes, aprovechando la ventana de días útiles que rodea al 29 de abril. En varios puntos se encontraron con un enemigo habitual de las observaciones astronómicas: las nubes. La situación se repite en algunos puntos durante el atardecer de hoy. En Galicia, por ejemplo, las nubes amenazan con impedir la observación. Lo mismo pasa en las Baleares, donde las posibles nubes se suman al polvo en suspensión.

En el sur de Catalunya, sobre el papel, en la mayoría de zonas estratégicas, aunque haya algunas nubes, se podrá comprobar si el sol queda o no por encima del horizonte. Lo esencial es asegurar que no hay colinas o edificaciones que tapen lo que serán los últimos rayos de sol del día.

Sol muy bajo

La prueba no consiste únicamente en mirar si el cielo está despejado, sino también en hacerse una idea de en qué situación estará el sol el 12 de agosto. El eclipse tendrá lugar con el sol ya muy bajo, en el tramo final de la tarde, de modo que la visibilidad dependerá también de la limpieza del horizonte. A esa altura, la línea de visión atraviesa una capa más gruesa de atmósfera, avisan los expertos, en la que la humedad, las brumas y la nubosidad baja pueden reducir la transparencia del cielo. La coincidencia con la puesta de sol, por lo tanto, disminuirá el contraste entre la luz y la oscuridad.

La comprobación de este semana, en principio, permite afinar mejor el diagnóstico en muchos emplazamientos. Fuentes del Departament de Ciència i Universitats detallan que el operativo eclipse se ha intensificado en las últimas horas: las personas encargadas de los puntos clave de observación han empezado a comprobar sobre el terreno la visibilidad real, a contrastar mapas con condiciones físicas y a revisar accesos, capacidad y seguridad. Además, algunas escuelas también han trabajado el tema en el aula estos días.

En el sur de Catalunya, hoteles y alojamientos que quedan bien situados para el 12 de agosto, todos con llenos desde hace meses, también se han encargado de comprobar qué puntos cercanos a sus ubicaciones son óptimos para la observación de este fenómeno único que Catalunya no vive desde hace más de un siglo y que no se repetirá hasta dentro de 157 años.

Corona solar

El interés científico también ha crecido en las últimas horas. Durante el eclipse, se podrá observar la corona solar, la capa más externa y tenue de la atmósfera del sol. Esa estructura, invisible normalmente por el brillo de la fotosfera, aparece durante los eclipses como una envoltura blanca que resultará muy útil para estudiar la actividad solar.

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La directora de la misión solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA), Anik de Groof, ha explicado en las últimas horas, en una rueda de prensa desde León, que el fenómeno servirá a los expertos para conocer, entre otros elementos, en qué estado se encuentra esta corona, que normalmente es "difícil de estudiar": "El eclipse nos permitirá apreciar los detalles de esta capa externa desde la tierra y podremos recoger datos complementarios". Para los científicos, el minuto de oscuridad total del día 12 de agosto ofrecerá una oportunidad que "ningún telescopio" puede reproducir.