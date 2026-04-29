El alicantino que perdió una pierna tras el ataque de un tiburón durante su luna de miel en Maldivas: "Ha sido el episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas"

El alicantino que recientemente sufrió la amputación de una pierna tras el ataque de un tiburón en Maldivas ha compartido en redes sociales un mensaje cargado de emoción, gratitud y ganas de regresar a casa. Lo hizo este martes 28 de abril, una fecha especialmente simbólica para él y su mujer: su primer mes de casados.

“Quién nos iba a decir que la vida nos pondría a prueba tan pronto”, escribe el joven, apenas unas semanas después de una boda que debía abrir una etapa de felicidad y que, de forma inesperada, quedó atravesada por uno de los episodios más duros de sus vidas.

"Solo una piedra en el camino"

El ataque se produjo el 11 de abril, durante el viaje de recién casados. En su mensaje, el alicantino se refiere a aquel día como “probablemente, el episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas”. Aun así, subraya que ni él ni su pareja dejaron de confiar en que podrían salir adelante: “Aquello sería solo una piedra en el camino; que, pasara lo que pasara, encontraríamos la manera de salir adelante. Y lo hicimos”.

La publicación tiene el tono de quien todavía está dentro del impacto, pero ya empieza a ordenar lo ocurrido. No es solo un relato de supervivencia física. También es una declaración de amor a su mujer, con la que acababa de casarse cuando la vida les puso por delante una prueba extrema. “Si algo tengo claro después de todo ello, es que no había mejor persona con quien atravesar dicha tormenta”, afirma.

"Qué ganas de volver a España"

El joven también agradece el apoyo recibido durante estas semanas, desde los mensajes hasta las oraciones y muestras de cariño de familiares, amigos y personas que han seguido su evolución. “Todas las manos que se unieron, todos los mensajes y cada oración que se hizo por mí, estoy seguro de que llegaron de forma exprés al cielo y, de alguna manera, me trajeron de vuelta”, señala.

En sus palabras aparece con fuerza una idea: la urgencia de volver. Volver a España, volver a los suyos, volver a una normalidad que ya no será exactamente la misma, pero que ahora tiene un valor más profundo. “Qué ganas de volver a España, de reír hasta que duela, de llorar de emoción, de abrazar fuerte y de besar a los nuestros como si el tiempo se hubiera detenido”, escribe.

El mensaje llega en un momento de enorme carga emocional. Apenas un mes después de casarse, la pareja ha pasado de celebrar el inicio de una nueva vida juntos a enfrentarse a una recuperación marcada por la amputación, el miedo y la distancia. Pero el texto no se queda en la tragedia. Tiene también algo de promesa: la de seguir adelante, la de apoyarse mutuamente y la de regresar a casa.

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“Después de todo, uno entiende que no hay nada más valioso que volver a casa y sentir el amor de quienes nunca nos soltaron”, concluye el alicantino.