Moros y Cristianos de un pueblo de Murcia se fotografían desnudos para un proyecto de concienciación social

Lo han vuelto a hacer. Los fotógrafos Juanjo Ramírez y David Cantó, que desde hace años inmortalizan a vecinos de Fortuna que posan desnudos para exposiciones o calendarios solidarios, han fotografiado esta vez tal y como llegaron al mundo a los protagonistas de las fiestas de Moros y Cristianos de Abanilla.

Los especialistas en desnudo artístico han creado una nueva composición cargada de detalles y simbolismos en la que aparecen ambos bandos de las fiestas del municipio abanillero, moros y cristianos, desnudos y en actitud conciliadora, brindando y charlando, para trasladadar un mensaje de entendimiento y convivencia entre culturas.

"La fotografía nos traslada a un momento suspendido en el tiempo, a una época en la que, a pesar de la guerra, moros y cristianos compartían la misma tierra, los mismos espacios y, en ocasiones, la misma vida cotidiana", explican los autores de la imagen a esta redacción.

"La escena se construye como un salón íntimo, casi teatral, donde ambos mundos conviven sin enfrentamiento", indican. En el centro aparecen dos mujeres —dos reinas, dos símbolos— que brindan con té, un gesto sencillo que se convierte en un poderoso mensaje de acuerdo. A su alrededor, los cuerpos se distribuyen con naturalidad, sin jerarquías, sin bandos marcados, "como si la historia hubiese decidido detener el conflicto por un instante".

La imagen de Moros y Cristianos de Abanilla, en blanco y negro / Juanjo Ramírez y David Cantó

Los detalles que se pueden observar en la composición refuerzan esa idea de intercambio cultural: el ajedrez, símbolo de estrategia, pero también de respeto entre iguales; el libro, representación del conocimiento compartido entre culturas; la tetera y el té, evocando la tradición andalusí y el ritual de encuentro; las naranjas y limones, traídos y cultivados por los árabes, que hoy forman parte de nuestra identidad.

Incluso en el suelo, dos figuras juegan al ajedrez completamente ajenas al conflicto, "como si la partida importante no fuese la guerra, sino la convivencia", señalan los fotógrafos.

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Así, en esta imagen que ya quedará para el recuerdo en Abanilla, la desnudez, tratada desde lo artístico, elimina cualquier barrera social o cultural: todos son iguales, todos pertenecen al mismo origen.