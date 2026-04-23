Polémica por los tubos instalados en las gárgolas del Parador de Santiago: la Xunta de Galicia pedirá su retirada

Los técnicos de Patrimonio de la Xunta de Galicia trasladarán al arquitecto responsable de la rehabilitación del Hostal dos Reis Católicos, el edificio histórico del Parador de Santiago de Compostela, su rechazo a los tubos colocados en las gárgolas y pedirán su retirada en una reunión prevista para esta semana, pero todavía por concretar. Así lo confirmó este miércoles el consejero de Cultura, José López Campos, que ofreció la colaboración de su departamento a los responsables del proyecto para buscar una solución alternativa que permita conseguir "el mismo resultado sin un impacto visual tan elevado".

La polémica alrededor de esta obra procede de la instalación de unos tubos metálicos en las estatuas que se emplean para el desalojo de las aguas de lluvia, de manera que se evite el desgaste de la fachada y los balcones por la caída de los chorros. El aspecto que ofrecen las gárgolas causó revuelo la semana pasada entre los vecinos, lo que provocó una sucesión de alegatos en contra de la fórmula elegida por parte asociaciones vecinales, administraciones públicas o entidades como la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal).

No es "irreversible"

López Campos se reafirmó en la versión difundida por la Xunta en días anteriores al indicar que los técnicos dieron el visto bueno al proyecto de rehabilitación del Hostal, haciendo "una serie de observaciones sobre algunos aspectos que requerían un estudio más pormenorizado", entre los que se encontraba la solución para evitar que el agua que se canaliza a través de las gárgolas cayera directamente sobre el inmueble. La documentación adicional al respecto solicitada a Turespaña, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo "nunca se llegó a remitir", declaró.

Tras estallar la polémica, Cultura envió un escrito al Ministerio para aclarar las cuestiones técnicas de la colocación de estos elementos "con los que la parte técnica no está de acuerdo, existe un rechazo más que justificado", indicó el consejero. Ahora, se producirá ese encuentro para buscar una solución "óptima". En cualquier caso, aclaró que "no hay ningún daño estructural irreparable" ni se ha realizado ninguna actuación "irreversible".

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Respeto a los criterios técnicos

Por su parte, Turespaña, en declaraciones recogidas por EFE, defendió las obras realizadas en el Hostal al subrayar que "las actuaciones se han desarrollado en todo momento conforme al Plan Director, respetando los criterios técnicos establecidos y contando con la aprobación de los órganos competentes en materia de patrimonio".