Muere un tercer paciente oncológico de los que recibieron en Burgos un fármaco en una dosis seis veces mayor que la prescrita

Un tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada por un error en la preparación del fármaco, dos de los cuales fallecieron en diciembre, ha muerto en el Hospital Universitario de Burgos tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI.

El fallecimiento, que ha adelantado Diario de Burgos y han confirmado a EFE fuentes del centro hospitalario, se ha producido como consecuencia de las lesiones provocadas por una sobredosis del fármaco, un caso que investiga la justicia por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave.

Los cinco pacientes oncológicos afectados, por lo que el Hospital Universitario de Burgos reconoció en enero como un "error humano", recibieron en diciembre una dosis seis veces mayor a la pautada como consecuencia de un fallo en la disolución del fármaco, que provocó un exceso de concentración.

Dos de los pacientes fallecieron ese mismo diciembre, a los que se suma este tercero que ha muerto tras pasar cuatro meses ingresado en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Burgos; los otros dos afectados ya han sido dados de alta.

Investigación por homicidio por imprudencia grave

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1, tras recibir denuncia de la Fiscalía de Burgos, incoó en marzo diligencias previas por los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave para investigar el fallecimiento de los pacientes.

En su escrito explica que los hechos recogidos por el Ministerio Fiscal -que a su vez recibió dos denuncias de afectados y otra del Defensor del Paciente- "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de homicidio por imprudencia", que corresponde investigar en sede judicial.

Además, la falta de determinación sobre la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido, así como las personas que participaron, hace necesaria la práctica de diligencias, entre ellas, la petición de informe al forense sobre las causas de la muerte de los pacientes y las lesiones de los otros afectados.

La Fiscalía dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

Por ese motivo, el Tribunal ha pedido como parte de las diligencias previas información a la empresa encargada del sistema informático del servicio de Farmacia del Hospital de Burgos, a fin de comprobar la trazabilidad de la ficha del medicamento.

También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario, quienes ya en diciembre confirmaron que se harían cargo de las indemnizaciones si bien todavía no han dado datos al respecto.

Cambio en el sistema de prescripción

La denuncia de la Fiscalía recoge que el hospital implantó el 2 de diciembre de 2025 un nuevo sistema de prescripción electrónica en Oncología y Hematología, para sustituir la prescripción médica habitual que era manual o a través de orden médica informatizada.

Dicho cambio requirió la configuración de una base de datos en la que la empresa responsable del nuevo programa volcó de manera automática los datos generales de los medicamentos oncológicos, si bien la Fiscalía recoge que la mayor parte de esos datos fueron revisados por farmacéuticos del hospital.

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Fiscalía afirma que los farmacéuticos revisaron unos 2.000 principios activos, entre ellos, 400 fichas de medicamentos oncológicos, incluido Cabizitaxel, que se incorporaron a la base de datos del nuevo sistema de prescripción electrónica, y los protocolos de tratamiento.