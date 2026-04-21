Córdoba vuelve a convertirse en el punto de encuentro para los amantes de las compras y los descuentos

Feria Outlet Córdoba regresa del 24 al 26 de abril al Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos de Córdoba (CEFC) – Parque Joyero, reuniendo a más de 60 expositores y miles de artículos de primeras marcas con descuentos de hasta el 80 %.

Durante tres días, y en horario ininterrumpido de 10:00 h a 22:00 h, los visitantes podrán disfrutar de una gran experiencia de compra y encontrar auténticas oportunidades en moda, calzado, hogar, accesorios, cosmética, gastronomía y mucho más. Una cita imprescindible para quienes buscan calidad, variedad y precios irresistibles.

¿Qué encontrarás en Feria Outlet Córdoba?

Feria Outlet Córdoba se consolida una vez más como una de las grandes citas comerciales de la región, ofreciendo una amplia selección de productos para renovar el armario, dar un nuevo aire al hogar o simplemente aprovechar grandes oportunidades.

Entre los sectores presentes destacan:

Moda : ropa para hombre, mujer y niño con descuentos en primeras marcas como Adidas, Puma, Converse, Nike, Jack & Jones, Ray-Ban, Calvin Klein, Geographical Norway, Pepe Jeans, Pitillos, Fluchos o Geox.

: ropa para hombre, mujer y niño con descuentos en primeras marcas como Calzado : zapatillas, botas, sandalias y zapatos de marcas reconocidas a precios de liquidación.

: zapatillas, botas, sandalias y zapatos de marcas reconocidas a precios de liquidación. Accesorios : bolsos, cinturones, carteras, gafas de sol y otros complementos.

: bolsos, cinturones, carteras, gafas de sol y otros complementos. Hogar y descanso : sofás, colchones, sillones de masaje, sartenes, menaje, planchas de vapor, electrodomésticos y una gran variedad de artículos para la casa.

: sofás, colchones, sillones de masaje, sartenes, menaje, planchas de vapor, electrodomésticos y una gran variedad de artículos para la casa. Gastronomía : una cuidada selección de productos gourmet como ibéricos, quesos y otras delicias para llevar a casa.

: una cuidada selección de productos gourmet como ibéricos, quesos y otras delicias para llevar a casa. Cosmética y belleza: artículos de cuidado personal y productos de belleza para darte un capricho al mejor precio.

Mucho más que una feria de descuentos

Además de miles de productos rebajados, Feria Outlet Córdoba propone una experiencia de compra cómoda, variada y pensada para todos los públicos. Será el lugar perfecto para encontrar electrodomésticos en liquidación, muebles, artículos de cocina, colchones y todo tipo de productos para el hogar a precios muy competitivos. Una gran oportunidad para renovar tu casa y tu armario ahorrando al máximo.

Una propuesta gastronómica para disfrutar

La feria también reserva un espacio para los amantes de la buena mesa. Los asistentes podrán descubrir y llevarse a casa dulces artesanales, quesos gourmet, pasteles de Portugal, delicias turcas, ibéricos e incluso vinos.

Sorteo de un cheque de 500 euros

Para premiar la asistencia de los visitantes, Feria Outlet Córdoba sorteará un cheque de 500 euros entre todas las personas que asistan durante los tres días de feria. Este cheque podrá canjearse en los más de 60 stands del evento, por lo que será una excelente oportunidad para llevarte aún más productos con descuento.