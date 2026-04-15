Siguen los roles de género en el cuidado: Ocho de cada 10 madres se sienten culpables cuando dedican tiempo para sí mismas

Los problemas para conciliar la vida laboral y familiar y la falta de corresponsabilidad en las parejas provocan que la mayoría de las madres sacrifiquen su autocuidado y cuando dedican tiempo para sí mismas, se sienten culpables. Aunque ahora existe una mayor conciencia sobre la necesidad de estar bien física y mentalmente, por uno mismo y por tu entorno, existe una brecha clara entre el deseo de las madres de procurarse bienestar y las posibilidades reales de llevarlo a cabo. Es una de las principales conclusiones de la encuesta que el Club de Malasmadres y DKV han presentado este miércoles en el evento 'La Hora de Cuidarse', elaborada con las respuestas de 8.200 mujeres.

El dato más contundente del sondeo es que casi el 100 por 100 de las encuestadas (el 99%) afirma que la falta de conciliación entre el trabajo y las responsabilidades en el hogar (incluyendo la escasez de tiempo, el cansancio y la sobrecarga) es un freno para cuidarse mejor y para el 70% un obstáculo frecuente. A esto se suma los déficits de corresponsabilidad: tres de cada cuatro aseguran que si el reparto de las cargas y cuidados fuera más equitativo entre los dos miembros de la pareja u otras personas, tendrían más tiempo para sí mismas.

Y a estas barreras estructurales se suma la dimensión cultural y los roles de género de la sociedad patriarcal: ocho de cada diez madres admite sentirse culpable cuando dedica tiempo para sí misma, porque el tiempo propio sigue percibiéndose como un acto egoísta. La encuesta profundiza además sobre los motivos de que el sentimiento de culpa esté tan presente y la carga mental y sentir que no se llega a todo es mencionado por el 49% de las mujeres y pensar que hay cosas 'más importantes' que atender por el 45%.

La presión social

A todo ello se suma la presión social, dado que en los últimos años el bienestar ha adquirido una enorme importancia y presencia en el espacio público, especialmente en las redes sociales, pero debido a las cargas y la falta de tiempo que sufren muchas madres, estos mensajes pueden convertirse en una presión añadida. Además, según destaca el estudio, los "discursos predominantes en muchos casos desplazan el foco hacia modelos de autocuidado que no necesariamente responden a las necesidades reales ni contribuyen al bienestar" porque están asociados a "tendencias de consumo superficial", sin extenderse a un conjunto de acciones "que permitan sostener la vida en equilibrio, desde una perspectiva emocional y social", pero generan "frustración y una sensación constante de insuficiencia".

A este respecto, el Club de Malasmadres destaca el hecho de que siete de cada diez madres vinculan el autocuidado con hacer ejercicio, lo cual es necesario para mantenerse bien física y mentalmente, pero solo un 27% lo relacionan con ir al médico. "Llama la atención que mantener al día las revisiones médicas ocupe el último lugar entre las ideas asociadas al autocuidado, por detrás del ejercicio, el descanso, la estética o la alimentación", destaca la entidad.

Asimismo, el sondeo indica que las mujeres cuidan su alimentación (el 60%) y hacen ejercicio (51%), pero una de cada tres no cuida su salud emocional y siete de cada 10 no descansa suficientemente. A este respecto, solo el 34% de las encuestadas afirman que duermen las siete u ocho horas recomendadas.

Las consecuencias

Todo ello tiene efectos visibles en las mujeres: el 82% dice que se siente desbordada frecuentemente; un porcentaje similar declara irritabilidad, el 75% tristeza o desmotivación y dos de cada tres ansiedad. Y en el caso de la llamada 'generación sándwich', aquellas mujeres que cuidan simultáneamente de sus hijos y de padres dependientes, la situación se agrava: el 85% afirma que su carga mental aumenta notablemente y el 71% ve reducido todavía más su tiempo personal.

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Ante estos datos, la fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, ha subrayado que “no es que las madres no quieran cuidarse, es que no pueden hacerlo solas". "Cuando el 99% señala la falta de conciliación como freno, estamos ante un problema estructural. El autocuidado no puede seguir tratándose como una cuestión individual cuando los datos demuestran que es una cuestión colectiva. El cuidado de las madres es una responsabilidad social”, ha concluido.