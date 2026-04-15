Defensa
Paracaidismo, más de 130 vehículos y 46 aviones: las Fuerzas Armadas se desplegarán por todo Vigo
La playa de Samil, Porta do Sol, la pista de atletismo de Balaídos y varias zonas del puerto vigués acogerán los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que se desarrollarán del martes 26 al domingo 31 de mayo
Borja Melchor
Vigo se estrenará a finales de mayo como sede del Día de las Fuerzas Armadas. El evento, que se celebrará del martes 26 al domingo 31 de mayo, contará con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, que presidirán el acto central. La playa de Samil, Porta do Sol, la pista de atletismo de Balaídos y varias zonas del puerto de Vigo acogerán diversas actividades, que incluirán desde la participación de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire al desfile terrestre y aéreo con más de 130 vehículos, 46 aviones y 25 helicópteros.
El programa fue presentado este martes en la Comandancia Naval de Vigo en una rueda de prensa en la que participaron el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón. La programación busca reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los militares.
Programa por días
El martes 26 de mayo -y hasta el 31-, habrá presencia naval y una exposición estática de material en varios puntos del puerto (As Avenidas y en los muelles de transatlánticos, comercial y de atraques).
El miércoles 27, desde las 19.15 horas, se desarrollará una exhibición de personal y material en la pista de atletismo de Balaídos, con una demostración cinológica (relacionada con el adiestramiento y las capacidades de los perros), movimientos floreados y drones.
El jueves 28 de mayo, a las 19.15 h, comenzará un encuentro de músicas militares presidido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, acompañado por autoridades militares y civiles. Se celebrará en Porta do Sol. Las siete Unidades de Músicas participantes llegarán a la céntrica plaza tras realizar pasacalles con inicio en diferentes puntos del entorno.
El viernes 29 de mayo, presidida por el rey Felipe VI, se efectuará la Revista Naval, en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Empezará a las 15.30 h en la ría. A las 17.15 h, en la playa de Samil, comenzará la exhibición dinámica de personal y material. Entre otras actuaciones, se podrán ver una demostración ecuestre, otra de guías caninos, una acrobática y otra de helicópteros y simulaciones de localización de explosivos y de rescate de víctimas en el mar.
El sábado 30 de mayo será el acto central, en el que participará la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, incluirá el izado y un homenaje a la bandera nacional y a los que dieron su vida por España, el desfile terrestre (1.165 metros, con 100 vehículos y 32 motos), el desfile aéreo (46 aviones y 25 helicópteros) y el arriado de la bandera nacional.
Además de los actos centrales que se van a celebrar en Vigo, se llevarán a cabo casi 300 actividades por toda la geografía nacional e incluso en zonas fuera de las fronteras nacionales donde están desplegados militares españoles.
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