Migrantes
La regularización arranca este jueves de forma telemática y el día 20 de abril de manera presencial
La ministra Elma Saiz ha lanzado un mensaje tranquilizador a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan"
EP
Los trámites para la regularización de personas migrantes en situación irregular arrancará este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial, según ha adelantado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la regularización extraordinaria, está previsto su publicación este miércoles, 15 de abril, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá un plazo de dos meses y medio que finalizará el 30 de junio.
Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha lanzado un mensaje tranquilizador a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan".
- Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río
- La agenda para seguir un Rally Sierra Morena con una participación histórica
- La víctima de la Fuensanta ha sido asesinada una hora antes de un juicio por violencia machista en Córdoba
- Indignación en Córdoba tras el crimen machista en La Fuensanta: 'La orden de alejamiento era un cachondeo
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- ‘Rafalín’, el guiño al nuevo vecino del Rally Andalucía Sierra Morena
- Córdoba encara la segunda mitad del año hidrológico con los embalses casi al 90% de su capacidad