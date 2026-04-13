Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato La FuensantaIndignación vecinalUna hora antes del juicioCCFRally Sierra MorenaCasetas de la FeriaFestival de PrimaveraMaría del Carmen ToscanoPatrimonio
instagramlinkedin

Servicio Canario de Salud

La NASA firma un acuerdo con Canarias para emergencias en futuras misiones aeroespaciales

Una delegación de la agencia espacial estadounidense visita las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias para conocer sus capacidades asistenciales e instalaciones

La NASA visita el HUC

La NASA visita el HUC / Andrés Gutiérrez

Clara Santamaría

La Laguna

Canarias lleva un tiempo en el punto de mira de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) por su situación estratégica. Pero no ha sido hasta hoy cuando ese interés se ha materializado en un acuerdo de colaboración con el Servicio Canario de la Salud (SCS) para emergencias que puedan surgir en futuras misiones aeroespaciales, en el marco del programa Artemis para el regreso del ser humano a la Luna. "Nos han elegido como posible zona de referencia para emergencias en la costa oeste africana, la macaronesia y parte de la costa europea", señaló esta mañana el director del SCS, Adasat Goya, durante la visita de una delegación de la NASA al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para conocer sus instalaciones.

El encuentro, liderado por el director médico James Polk, se enmarca en la ronda de encuentros que mantendrá la delegación de la NASA en Canarias para conocer las capacidades del Archipiélago. De hecho, y en la misma línea, la delegación asistirá mañana al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para conocer también los recursos del centro. Y es que estos dos complejos hospitalarios, así como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Salvamento Marítimo en Tenerife, serán quienes se encarguen de prestar esa asistencia sanitaria en el caso de operaciones de rescate de astronautas o activación de escenarios de contingencias en el Atlántico.

Noticias relacionadas y más

Prestación de servicios

La colaboración engloba desde la asistencia al rescate hasta la prestación de servicios sanitarios. Aunque la NASA ha prestado especial atención a la cámara hiperbárica del centro, los servicios de traumatología y radiodiagnóstico, y las unidades de críticos. "Es una oportunidad histórica de colaboración que pone en valor la capacidad del SCS y de sus trabajadores", agregó Goya.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
  2. El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
  3. Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
  4. Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
  5. Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
  6. Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río
  7. Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
  8. 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera

Por Andalucía y Hacemos Córdoba condenan el asesinato machista de La Fuensanta y reclaman más recursos para combatir la violencia de género

Por Andalucía y Hacemos Córdoba condenan el asesinato machista de La Fuensanta y reclaman más recursos para combatir la violencia de género

El Coro Escolar de St Hugh’s de Oxford ofrece un concierto gratuito el 16 de abril en la Iglesia del Juramento de Córdoba

El Coro Escolar de St Hugh’s de Oxford ofrece un concierto gratuito el 16 de abril en la Iglesia del Juramento de Córdoba

Dolor y rabia en CCOO de Córdoba por el asesinato machista de La Fuensanta: "Falla nuestra estructura"

Dolor y rabia en CCOO de Córdoba por el asesinato machista de La Fuensanta: "Falla nuestra estructura"

El Teatro Circo de Puente Genil acogerá la ópera 'La flauta mágica' de Mozart el viernes 24 de abril

El Teatro Circo de Puente Genil acogerá la ópera 'La flauta mágica' de Mozart el viernes 24 de abril

Binter lanza un 'bintazo' para volar entre Córdoba y Canarias desde 65 euros: fechas y detalles de la promoción

Binter lanza un 'bintazo' para volar entre Córdoba y Canarias desde 65 euros: fechas y detalles de la promoción

La Junta de Andalucía reformará el decreto de difícil cobertura para paliar la falta de facultativos en zonas periféricas

La Junta de Andalucía reformará el decreto de difícil cobertura para paliar la falta de facultativos en zonas periféricas
Tracking Pixel Contents