UGT Servicios Públicos (UGT SP) es especialmente sensible con la paralización y falta de actualización de convenios en el sector público andaluz, una circunstancia que tiene especial incidencia en sus entes instrumentales, y que tiene fiel reflejo en la situación de las personas trabajadoras de Andalucía Emprende dependientes de la Administración andaluza, ya que llevan 16 años sin actualizar su convenio colectivo.

Por este motivo, el sindicato presionó a la Junta de Andalucía consiguiendo una dotación para estas entidades de 45 millones de euros que podrían beneficiar enormemente las negociaciones para la firma de un convenio justo que actualice las condiciones laborales y económicas de quiénes trabajan en Andalucía Emprende y otros entes instrumentales.

UGT Servicios Públicos, clave en la negociación del nuevo convenio de Andalucía Emprende. / UGT SP

Esta entidad instrumental es una Fundación vinculada a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación cuya finalidad es el fomento de la cultura emprendedora y la actividad económica en Andalucía mediante la prestación de servicios de apoyo a la creación y el desarrollo empresarial, algo ligado estrechamente a la generación de riqueza y empleo en nuestra comunidad autónoma. El secretario general de UGT SP Córdoba, Aurelio Carrillo es, precisamente, un trabajador de esta entidad y defiende el papel “primordial” que desde la misma se ofrece al sector emprendedor andaluz y lo califica como “un motor que debería ser cuidado como prioritario para el desarrollo económico de Andalucía, pero un motor que hay que cuidar para que esté a punto en todo momento, y las personas trabajadoras que lo integran son las piezas fundamentales de su engranaje”.

UGT Servicios Públicos, clave en la negociación del nuevo convenio de Andalucía Emprende / UGT SP

Carrillo destaca el trabajo y los esfuerzos realizados por UGT SP en la mesa de negociación por avanzar y conseguir un nuevo convenio y destaca “la importancia del acuerdo alcanzado en noviembre del pasado año, en el que la Junta de Andalucía no solo disponía una partida de 250 millones de euros, sino que se comprometía en avanzar en la firma de los convenios, un compromiso que desde este sindicato no solo no dejamos de reclamar, sino que lo hacemos bajo la base de unas condiciones mínimas que corrijan el enorme error de haber dejado sin actualización este convenio de Andalucía Emprende durante 16 años, creando una situación de precariedad económica y laboral a sus personas trabajadoras y una desigualdad con respecto a otros trabajadores de la Junta inconcebible”.

UGT Servicios Públicos, clave en la negociación del nuevo convenio de Andalucía Emprende. / UGT SP

El pasado 9 de diciembre, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, señalaba el acuerdo alcanzado por la Junta y los sindicatos como un “una posible vía” para poder avanzar en el acuerdo de un nuevo convenio en Andalucía Emprende. No obstante, Aurelio Carrillo matiza que la sección sindical de UGT en Andalucía Emprende ha denunciado hoy “la lentitud de la Administración autonómica en el desarrollo del acuerdo firmado recientemente que permita la actualización del convenio colectivo, ya que lo que debía ser un compromiso para avanzar en derechos y estabilidad se ha convertido en un nuevo ejemplo de cuasi parálisis institucional”.

UGT Servicios Públicos, clave en la negociación del nuevo convenio de Andalucía Emprende. / UGT SP

Carrillo asiente con el análisis de sus compañeros y señala que “a pesar de la importancia del acuerdo alcanzado, las mesas de negociación avanzan a un ritmo inaceptable, y la que supone un claro exponente de esta situación es Andalucía Emprende, cuya negociación colectiva lleva más de 16 años estancada sin avances reales, una muestra más del abandono histórico que sufren las plantillas de las entidades instrumentales”. El secretario general ugetista advierte que “los acuerdos no pueden quedarse en declaraciones de intenciones, la Junta de Andalucía debe asumir su responsabilidad y dar cumplimiento inmediato al compromiso adquirido, agilizando sin demora los procesos de negociación y desbloqueando situaciones que llevan años enquistadas”.

UGT Servicios Públicos, clave en la negociación del nuevo convenio de Andalucía Emprende. / UGT SP

Desde UGT Servicios Públicos de Córdoba siguen agradeciendo el apoyo de las personas trabajadoras a sus delegados y delegadas, ya que consideran que las acciones y decisiones del sindicato en la mesa de negociación, de la que no se llega a formar parte si no se alcanza un mínimo del 10 % de representatividad, están siendo fundamentales en la reclamación de las exigencias que deben formar parte del acuerdo final del nuevo convenio de Andalucía Emprende. De hecho, la sección sindical de la fundación pública en Córdoba ha secundado las concentraciones convocadas, se ha reunido con diversas autoridades y ha convocado ruedas de prensa e iniciado acciones para forzar avances en las negociaciones.

UGT Servicios Públicos, clave en la negociación del nuevo convenio de Andalucía Emprende. / UGT SP

Además de exigir la dinamización urgente de las mesas de negociación de los entes instrumentales, el cumplimiento efectivo de los plazos derivados del acuerdo suscrito y una respuesta inmediata para entes instrumentales como Andalucía Emprende, donde la situación es ya insostenible, desde UGT SP Andalucía tienen claro que hay unos objetivos marcados que serían irrenunciables y que pasarían por la transparencia absoluta en todos los procesos de la negociación, priorizando los intereses de las personas trabajadoras del ente público, la equiparación salarial al alza con el resto del personal, la igualdad de condiciones laborales con el resto de trabajadores públicos de la comunidad andaluza, y un convenio único para todas y todos.

UGT Servicios Públicos, clave en la negociación del nuevo convenio de Andalucía Emprende. / UGT SP

Desde la sección sindical de UGT SP en Andalucía Emprende en Córdoba subrayan que “el tiempo de las promesas ha terminado y exigimos hechos y avances reales en la negociación colectiva del sector público instrumental andaluz”. Una negociación y un acuerdo por venir en el que UGT SP no solo será primordial, sino que presenta las propuestas que sacarían a los trabajadores del ente público de la actual situación insostenible que atraviesan.