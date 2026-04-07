Mordeduras, arañazos, coces, cornadas, estrés... los veterinarios quieren ser declarados como una profesión de riesgo

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) ha pedido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social un informe sobre los índices de morbilidad, mortalidad y siniestralidad en los diferentes sectores de actividad (clínica de animales de compañía y ocio, clínica de animales productores de alimentos, mataderos, investigadores, docentes, etc.) del colectivo y, en su caso, iniciar los trámites para que sea declarada una profesión de riesgo.

"Cada vez son más los estudios que señalan que las actividades veterinarias en España se encuentran en una situación alarmante que afecta, no solo, a la salud y bienestar de los animales, sino también a los profesionales que se encargan del cuidado de los mismos", argumenta FESVET. Sobre la mesa pone cifras "tan impactantes" como que más del 90 % de los veterinarios experimenta ansiedad, el 85 % sufre insomnio, seis de cada 10 presenta síntomas de depresión o que uno de cada 10 veterinarios españoles ha pensado en quitarse la vida, según un reciente estudio realizado por la empresa GOSBI.

Exigencia profesional

Entre las causas predecibles, se quejan, se encuentran "unas condiciones laborales de máxima exigencia profesional: jornadas maratonianas de más de 45 horas semanales, guardias y disponibilidad permanentes, turnos cambiantes que alteran el biorritmo natural que alteran el sueño, el estado de ánimo y las actividades corporales esenciales, derivan en un estrés físico y emocional que hacen que el 30% de los veterinarios clínicos se plantea abiertamente abandonar la profesión, y no por falta de vocación, sino por los bajos salarios que perciben, muy por debajo del resto de profesiones sanitarias, y por el resto de condiciones laborales que les impide conciliar su vida laboral y profesional".

FESVET asegura que "la práctica veterinaria se ve obligada a ocupar una posición moral difícil y compleja porque sirve tanto a intereses humanos (cuidado de sus animales) como a intereses sociales (salud pública), dos elementos que no siempre pueden estar libres de conflictos".

Patologías físicas

"Todo ello hace que el colectivo veterinario sea uno de los sectores profesionales con más tendencia a sufrir patologías, no solo físicas comunes por mordeduras, arañazos, atrapamiento, coces, cornadas, etc., sino intensamente relacionadas con los factores psicosociales: estrés laboral, burnout, violencia laboral, hostigamiento psicológico, etc.", apunta la organización sindical.

Con "el objetivo inmediato" de analizar los datos y buscar soluciones efectivas "a una realidad que no podemos seguir obviando y, en su caso, iniciar los trámites para que la profesión veterinaria sea declarada una profesión de riesgo", el sindicato ha pedido el mencionado informe para determinar los índices de morbilidad, mortalidad y siniestralidad en el que se identifiquen en los diferentes sectores de actividad, así como un estudio detallado "de la siniestralidad y del daño producido por el trabajo, con especial referencia a la edad y al género".

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Finalmente, han transmitido al presidente de la Organización Colegial Veterinaria "su inquietud por el desgaste físico y emocional que padece la profesión" y le hemos pedido que también solicite estos datos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, dado que "son imprescindibles para analizar los riesgos laborales que están determinando los elevados índices de siniestralidad, morbilidad y mortalidad que estamos observando".