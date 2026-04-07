Mezquita Cars sorprende en Córdoba con tres nuevos modelos eléctricos e híbridos de MG

Mezquita Cars, concesionario oficial de MG en Córdoba, presentó ayer su nueva gama de SUV eléctricos de la esta marca, que se encuentra ya entre el ‘top’ de las más vendidas en la provincia, colocándose en el quinto lugar, y sumando nuevos modelos.

Sus agentes de ventas, José Sánchez, Manuel de Dios y Manuel Fuentes, fueron presentando modelo a modelo. En primer lugar, Antonio Gil Ruiz, director adjunto del concesionario, manifestó que «estamos muy orgullosos de representar esta marca, desde hace dos años, en el grupo Eticalidad, que nació en la provincia hace 30 años y representa a más de veinte marcas de automóviles con presencia en toda Andalucía». A continuación, José Sánchez destapó la lona del S9 PHEV, un vehículo híbrido enchufable con maletero de 1.000 metros cúbicos con cinco plazas de asientos, con más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero, hasta 7 plazas, techo panorámico y con una longitud de 4,98 metros. Se comercializará en dos acabados.

Seguidamente, Manuel de Dios destapó la capota del S6 EV, un SUV familiar que viene a competir en el segmento ‘premium’ de los eléctricos, con un diseño aerodinámico para conseguir la máxima eficiencia de consumo. Llega con un único acabado ‘luxuri’, con una batería de 77 kilovatios, de hasta 700 kilómetros de autonomía en ciclo urbano WLTP, y en ciclo mixto unos 530 kilómetros. Incluye techo panorámico, asientos delanteros ventilados y calefactados y asientos traseros calefactados, además de pantalla de 14 pulgadas.

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Por último, Manuel Fuentes reveló otra primicia en Córdoba, el MG4 MY26, un vehículo «muy dinámico, con una estética muy agresiva, un coche para todo», con una batería de 77 kwh y una autonomía alta, que permite ahorrar en ciudad y al mismo tiempo poder realizar largos viajes. La potencia total combinada alcanza los 435 CV, y 3,8 segundos 0 a 100 km/h.