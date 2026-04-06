La Aemet advierte de la llegada de una borrasca que podría dejar lluvias "fuertes y persistentes" en varios puntos de España

Tras unos días de calma y buen tiempo, en los que el ambiente se había teñido de tintes primaverales y casi veraniegos, España podría vivir en las próximas horas un cambio de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de una borrasca desde el Atlántico que podría dejar lluvias fuertes y persistentes en varios puntos del país. Los modelos indican que las lluvias podrían abrirse camino a partir del martes pero, por ahora, aún hay mucha incertidumbre sobre la evolución de este fenómeno y sobre las zonas donde impactará. Por el momento, todo apunta a que los chubascos afectarán principalmente el oeste y sur de la Península y el norte de Canarias. Y con un poco de suerte, tan solo durarán dos días y a partir del miércoles empezarán a disiparse. Meteocat afirma que, al menos por ahora, parece que Catalunya quedará al margen de esta borrasca y esquivará esta nueva tanda de lluvias.

Este lunes se perfila un día estable y de buen tiempo en casi toda España. Pero según indican los modelos, a partir del martes se espera la llegada de una borrasca atlántica que comenzará a influir directamente en la península al aproximarse por el oeste. Esto se traducirá en lluvias en amplias zonas del oeste, especialmente en Galicia, el oeste de Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. En áreas de montaña, como las sierras gallegas, el entorno del Sistema Central o las sierras andaluzas, estas precipitaciones podrían ser más intensas y persistentes. En cuanto a las temperaturas, todo apunta a que bajarán de forma clara en Galicia y algo menos en el oeste y centro peninsular, mientras que en el Mediterráneo y Baleares subirán ligeramente y en algunos casos podrían dar lugar a máximas por encima de lso 25 grados.

El miércoles la borrasca seguirá abriéndose paso, sobre todo en el suroeste de la península. Los meteorólogos advierten que, por ahora, aún hay bastante incertidumbre sobre dónde lloverá más durante esta jornada. En principio, las precipitaciones afectarán al sur de Galicia, al extremo occidental de Castilla y León, a Extremadura y a Andalucía Occidental. En algunas zonas del oeste y sur andaluz, especialmente en el entorno del Estrecho, podrían ser lluvias intensas y persistentes. En el resto del país predominarán las nubes altas y medias sin precipitaciones. Además, se espera la llegada de polvo en suspensión desde el norte de África, lo que provocará calima en amplias zonas del territorio peninsular. Las temperaturas en general cambiarán poco, pero podrían descender de forma notable en el suroeste, incluso más de 8 grados, dejando valores más frescos en ciudades como Sevilla o Córdoba.

Noticias relacionadas

Entre el jueves y el viernes se esperan temperaturas por encima de los 25 grados en gran parte de España

De cara al jueves y viernes, todo apunta a que la borrasca tenderá a desplazarse ligeramente hacia el sur, situándose entre la península y Canarias, aunque su posición exacta aún no está clara. Esto hará que su influencia directa disminuya. En principio, no se esperan lluvias generalizadas, aunque no se pueden descartar en el suroeste peninsular. Lo más destacado será un nuevo ascenso de las temperaturas, que volverán a situarse en valores muy altos para la época del año. En gran parte del país se superarán los 25 grados, y en muchas zonas del centro, este y sur se alcanzarán entre 28 y 30 grados, o incluso más. Ciudades como Madrid rondarán los 28 grados, mientras que otras como Toledo, Granada, Jaén o Zaragoza podrían llegar a los 30 o 32 grados. En muchos casos, estos valores serían más esperables para finales de mayo o principios de junio que no para inicios de un mes de abril.