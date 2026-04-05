Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance de Semana SantaBalance hoteles Semana SantaDomingo de ResurrecciónRegreso MoranteViviendas usadasEl CabrilCadáver lago AzulEduardo MoyanoEstación del Higuerón
instagramlinkedin

Sorteo

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril de 2026.

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 5 de abril de 2026 es: 06, 18, 23, 39, 42, siendo el número clave el 3.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
  2. Un incendio en La Cuchara de San Lorenzo obliga a evacuar a los comensales y deja dos plantas afectadas
  3. Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
  4. Los buzos de la Policía Nacional localizan un cadáver en el lago Azul de Córdoba a la espera de identificación
  5. Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
  6. La Aemet pone fin a los días soleados y fija el regreso de los paraguas en Córdoba
  7. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF
  8. Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril
Tracking Pixel Contents