Córdoba cierra hoy una Semana Santa radiante antes del retorno de la lluvia

Córdoba despedirá este domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, una Semana Santa plena con otra jornada de tiempo estable y claramente primaveral. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso y vientos flojos variables, un panorama que mantendrá el ambiente amable que ha acompañado a la ciudad durante toda la semana.

El día comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas a primera hora, en torno a los 10 u 11 grados, para ir ganando suavidad conforme avance la mañana. Ya por la tarde, el mercurio subirá hasta unos 28 grados en la capital, con nubes y claros en las horas centrales pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá poner el colofón a la Semana Santa con tiempo soleado y sensación plenamente primaveral.

Ese guion, sin embargo, cambiará de forma notable a partir de la próxima semana. La previsión disponible ya anticipa para el martes 7 un aumento de la nubosidad, un ambiente algo más fresco y posibilidad de chubascos, tendencia que continuará el miércoles con cielos nubosos y nuevas precipitaciones vespertinas.

Previsión del tiempo en Cordoba para este 5 de abril. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 27º, en Lucena entre 11º y 25º, en Pozoblanco entre 9º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 25º.

El tiempo este lunes

Por su parte, este lunes, antesala del regreso de la lluvia, estará marcado unos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas; aumentando a nubosos de oeste a este a partir de mediodía. Por su parte, las temperaturas en ligero ascenso y los vientos serán flojos a moderados de componente sur, más intensos en las horas centrales del día.

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Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 28º, en Lucena entre 11º y 27º, en Pozoblanco entre 10º y 26º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 27º.