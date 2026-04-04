Semana Santa
Los reyes y sus hijas acudieron por sorpresa a la procesión del Silencio en Carabanchel (Madrid)
La familia real acaparó la atención de los vecinos que esperaban la salida de la procesión del Silencio, de la Parroquia San Sebastián Mártir
EFE
Los reyes, Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudieron, por sorpresa, este Viernes Santo a la procesión nocturna del Silencio, en el madrileño distrito de Carabanchel.
La familia real acaparó la atención de los vecinos que esperaban la salida de la procesión del Silencio, de la Parroquia San Sebastián Mártir, de Carabanchel.
Muchos de los asistentes han captado imágenes de los monarcas y sus hijas con sus teléfonos móviles y las han publicado en sus redes sociales. En el recorrido, se ha escuchados gritos de "¡Viva el rey!".
En la procesión, que ha partido de la plaza de la Parroquia, a las 21:00 horas, se han podido ver los pasos de Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, el Santísimo Cristo de la Misericordia y del Perdón, la Piedad, el Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.
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