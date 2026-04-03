Secciones

Es noticia
Balance de Semana SantaBalance hoteles Semana SantaDomingo de ResurrecciónRegreso MoranteViviendas usadasEl CabrilCadáver lago AzulEduardo MoyanoEstación del Higuerón
instagramlinkedin
Vídeo | La Universidad de Zaragoza presenta un proyecto pionero sobre camellos

Vídeo | La Universidad de Zaragoza presenta un proyecto pionero sobre camellos

Javier Río

Vídeo | La Universidad de Zaragoza presenta un proyecto pionero sobre camellos

Javier Río

Zaragoza
RRSS WhatsAppCopiar URL

Los paseantes por la Ronda Hispanidad de Zaragoza en los últimos días se han encontrado con unos atípicos compañeros de barrio. Una pareja de camellos observa desde el recinto de la facultad de Veterinaria a las personas que caminan con unos grandes ojos abiertos. En los próximos días otros tres animales se sumarán al grupo pues forman parte de un pionero proyecto de investigación de reproducción animal que cuenta con financiación internacional y que busca garantizar su mejora genética. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents