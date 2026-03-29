Sagunt celebra el Domingo de Ramos en plena polémica por la exclusión de mujeres en la cofradía

Sagunt ha celebrado hoy su tradicional Domingo de Ramos en plena polémica por el veto a la entrada de mujeres en la cofradía que impulsa la Semana Santa desde hace más de cinco siglos en la capital del Camp de Morvedre. Mientras el Gobierno estudia la retirada del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional para esta festividad y el Ministerio de Igualdad prepara su denuncia ante la Fiscalía, cientos de saguntinos han acompañado con sus palmas y sus ramos de olivo el paso con Jesucristo montado en un burrito que representa su entrada en Jerusalén.

La aparente normalidad que transmitía la comitiva -con muchos niños y niñas acompañados por sus padres o abuelos y numerosos grupos de chicos y de chicas (casi siempre, por separado)- solo se rompía cuando se preguntaba a participantes y espectadores sobre la división y el malestar que ha generado el rechazo a que las mujeres procesionen en igualdad de condiciones.

MRV. VLC. Sagunto. Domingo de Ramos en la Semana Santa de Sagunto / Germán Caballero

"Me gustaría tener el derecho a ser cofrade"

“Yo no quiero formar parte de la cofradía, pero sí me gustaría tener el derecho de hacerlo si quisiera”, apuntaba una vecina, resumiendo en esa frase la postura de otras jóvenes como ella que esperaban el paso de la procesión cerca de la ermita de Sant Roc. Cerca, una abuela mostraba el deseo de que sus dos nietas puedan algún día formar parte de la cofradía a la que ya pertenece su nieto, mientras que su marido, a su lado, asumía el peso de la tradición pero también la posibilidad de cambio. “Ahora las mujeres han de acoplarse a las normas de la cofradía, pero creo que al final eso cambiará”.

En la mayoría de los balcones de las calles por las que discurre la procesión cuelgan las banderas moradas que reflejan el fervor de sus habitantes por la Semana Santa saguntina. En pocas de esas enseñas se ha incluido el crespón negro con el que los partidarios de la apertura de la cofradía a las mujeres muestran su malestar por el veto.

Procesión de Domingo de Ramos en Sagunt en plena polémica por el veto de la cofradía a las mujeres. / Germán Caballero

A la puerta de una casa de la calle Major, una madre explica a sus hijos pequeños por qué Jesús va montado sobre un burro en el anda. “Yo llevo aquí viviendo cinco años y sí que me ha dado la impresión de que esta es una ciudad muy tradicional para muchas cosas, no solo las religiosas”, comenta. “Sí, es un pueblo muy tradicional, pero no es un pueblo machista”, añadía poco después un saguntino "de los de siempre", proclama, que, como tantos otros, intentaba mostrar una postura intermedia entre la comprensión por lo sucedido y la esperanza de que la costumbre evolucione. “Las normas de la cofradía son las que son y hay que respetarlas, pero estamos en el siglo XXI y hay cosas que se pueden cambiar”.

En la terraza de un bar cercano al Portal de la Sang, dos chicas se pedían un café con leche mientras veían pasar la procesión. Decían venir de Alicante y haberse encontrado con el acto multitudinario “de chiripa”, sin conocer la polémica que envuelve a la fiesta este año. “Si es así, me parece muy feo. Pero supongo que son sus costumbres y que hay que respetarlas”.

Procesión de Domingo de Ramos en Sagunt en plena polémica por el veto de la cofradía a las mujeres. / Germán Caballero

El origen de la polémica

La controversia que planea sobre esta edición de la Semana Santa saguntina se remonta a la reciente votación celebrada en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, fundada hace 530 años y responsable histórica de la organización de los actos.

En una asamblea extraordinaria celebrada en marzo, los cofrades rechazaron modificar sus estatutos para sustituir la palabra “varones” por “personas”, un cambio que habría permitido la incorporación de mujeres en igualdad de condiciones. El resultado fue de 267 votos en contra frente a 114 a favor, lo que supuso el tercer rechazo a una reforma en este sentido.

La decisión ha reabierto un debate que parecía superado desde finales del siglo pasado y ha provocado la intervención del Gobierno central, que ha anunciado que llevará el caso ante la Fiscalía y que estudia retirar a la Semana Santa de Sagunt el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, concedido en 2004 a una celebración cuyo origen documentado se remonta a 1492.

Procesión de Domingo de Ramos en Sagunt en plena polémica por el veto de la cofradía a las mujeres. / Germán Caballero

Una Semana Santa marcada por el debate

Pese a la división generada por el veto, la programación de la Semana Santa continúa según lo previsto. El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ya había manifestado su apoyo al normal desarrollo de los actos, al tiempo que apelaba a mantener un diálogo constructivo que permita avanzar hacia una representación más inclusiva en el futuro.

Tras el Domingo de Ramos, la agenda continuará en los próximos días con algunos de los actos más emblemáticos de la celebración. El lunes tendrá lugar la procesión del Encuentro Doloroso, en la que las imágenes del Nazareno y la Soledad recorren distintos itinerarios hasta unirse en la plaza Mayor.

El miércoles se celebrará la tradicional tamborrada en la plaza Mayor y, ya por la noche, la solemne procesión del Silencio, una de las más singulares, que transcurre a la luz de las velas que portan los cofrades.

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El Viernes Santo volverá a concentrar los actos más multitudinarios, con el viacrucis que parte de madrugada hacia el Calvario y, por la tarde, la procesión del Santo Entierro, considerada el momento central de la Semana Santa saguntina y que recorre los distintos barrios de la ciudad ante miles de espectadores.