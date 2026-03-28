Ocho de cada 10 ausencias al trabajo por salud mental están relacionadas con problemas laborales

El 85% de las ausencias al trabajo por problemas de salud mental están relacionadas con asuntos laborales de la persona afectada, de los que la mitad (el 42%) tiene como causa exclusiva el empleo y el entorno laboral.

Así lo puso de relieve la directora de Comunicación y Estudio de InfoJobs durante la presentación de la 16 edición del informe anual de este portal de empleo sobre la situación del mercado laboral en España, en el que apuntó como uno de los desafíos que se viven en la actualidad el aumento del absentismo laboral.

En este sentido, la responsable de candidaturas de InfoJobs, Esther Arboix, resaltó que "no hay un único motivo" por el que el absentismo esté aumentando notablemente en los últimos años, ya que entran en juego factores como el progresivo envejecimiento de la población o el incremento de las bajas médicas por problemas de salud mental que, según el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (INSST), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es ya la segunda causa de bajas en España.

En este escenario, la directora del Instituto de Estudios Laborales de Esade, Anna Ginès, apostó por no sacar conclusiones simplistas y tratar de apuntar a una única razón, ni mucho menos culpar en exclusiva a los trabajadores.

Cabe recordar que hay un debate abierto en el seno del diálogo social entre el Ministerio de Seguridad Social, los sindicatos y CEOE y Cepyme para tratar de mejorar la gestión de las IT y que, de momento, las posiciones sobre las soluciones y causas no han llegado a un punto de entendimiento.

En todo caso, Ginès descartó que una mejora de los permisos retribuidos pueda ser una causa relevante en el repunte del absentismo, ya que "tampoco son tantos". Asimismo, ni ella ni los expertos de InfoJobs consideran que el ascenso de las ausencias al trabajo, por causas justificadas y no, esté sirviendo para crear empleos de sustitución, ya que lo habitual es que las empresas solo sustituyen ausencias de media y larga duración.

Con todo, un reciente informe de InfoJobs pone de relieve la fuerte vinculación entre trabajo y salud mental, pues expone que el 85% de las ausencias por ese motivo tienen origen laboral y cuatro de cada 10 (42%) apuntan al trabajo como origen exclusivo de los problemas de salud mental que han ocasionado su ausencia.

Noticias relacionadas

El origen laboral del problema de salud mental es mayor entre quienes cogieron la baja (50%), mientras que en las ausencias sin baja el porcentaje es del 33%, lo que sugiere que los problemas emocionales de menor intensidad también guardan relación con el ámbito profesional.