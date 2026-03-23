Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 23 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 23 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 13, 6, 39, 17, 33 y 2. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5004319, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja un muerto y cuatro heridos
- Irene Matamoros, hija de Kiko Matamoros, se casa en Lucena: todos los detalles de la boda en Córdoba
- El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar
- Córdoba celebrará unas jornadas para que el futuro profesorado recupere la memoria histórica y para 'superar el odio y el rencor
- Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil
- Ave, Moriles, Córdoba te saluda: el Imperio Romano desfila por el Centro de la ciudad
- Almodóvar del Río abre su Zoco de la Encantá con un pasacalles
- Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río