En la UCI por tétanos un menor de 17 años, hijo de una familia antivacunas de Cataluña

Un menor de 17 años de Cataluña está en la uci, muy grave, al contraer la infección de tétanos, según ha avanzado 'El País' y confirmado la Conselleria de Salut a EL PERIÓDICO. El tétanos no es una enfermedad infecciosa en el sentido clásico: no se transmite de persona a persona. El tétano es causado por una toxina producida por la bacteria Clostridium tetani, que se encuentra comúnmente en el suelo, el polvo y en heces de animales.

Según 'El País', el menor, que es hijo de una familia antivacunas, desarrolló el tétanos por las heridas de una caída. El caso ha sucedido en el interior de un pueblo de Cataluña, donde el menor está siendo atendido. El tétanos es una enfermedad fácilmente prevenible con una vacuna, pero la familia del mismo las rechaza.

Según el calendario vacunal de España, la primera dosis se pone a los dos meses —como parte de la vacuna hexavalente, que incluye tétanos, difteria, tos ferina, polio, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b—. La segunda, a los cuatro; la tercera a los seis meses. Después hay otra de refuerzo a los 18 meses, a los seis años y a los 14 años —a esta edad también hay un refuerzo de la vacuna de la difteria—. En la edad adulta, se recomienda un refuerzo de tétanos cada 10 años después del último refuerzo.

El caso del sarampión

A la Conselleria de Salut le preocupan especialmente las familias antivacunas y es en ellas donde quiere poner el foco. El departamento toma como ejemplo lo que está ocurriendo con el sarampión: los casos en Catalunya aumentaron el año pasado un 135% en comparación con el anterior. En 2024 se diagnosticaron 34 casos, mientras que en 2025 se registraron un total de 80, según Salut.

Aunque las cifras son inferiores a países de nuestro entorno como Francia o Italia, su aumento —favorecido no solo por un descenso de las tasas de vacunación, sino también por el incremento de contagios en todo el mundo— es muy significativo desde el punto de vista porcentual. De hecho, la OMS ha retirado a España –que en 2025 registró 397 casos– el estatus de país libre de sarampión y Salut ha intensificado las campañas de prevención. Cataluña es la segunda comunidad con más infecciones notificadas (aunque también es una de las más pobladas).

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Es por eso que la conselleria revisa constantemente las tasas vacunales de todos los equipos de atención primaria para ver en qué zonas son más bajas, como explicaba hace semanas a EL PERIÓDICO el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández. El secretario no escondía su preocupación por esas personas que "deberían estar vacunadas y no lo están", es decir, las "familias antivacunas". "Aquí es donde tenemos la mayor parte de casos en adolescentes", asegura. "Es verdad que hay zonas vulnerables con tasas vacunales que no son buenas. Pero también ocurre en otros CAP con niveles socioeconómicos altos", apuntaba Fernández.