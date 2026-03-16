¡Promoción especial por el Día del Padre! Disfruta de la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA a mitad de precio
Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
Laura Pozo
¡50% de descuento en la tarifa semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia durante el Día del Padre es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder al contenido web sin limitaciones y a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.
Con esta promoción, la tarifa semestral tiene un coste de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo contratado, la renovación de la suscripción será automática según la tarifa vigente. La cancelación también se puede realizar en cualquier momento.
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