Córdoba comienza el fin de semana con un plácido día de sol antes de un nuevo giro meteorológico

Ya se nota la cercanía de la primavera en Córdoba. El sol seguirá brillando este viernes y el buen tiempo marcará el inicio del fin de semana. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la estabilidad atmosférica se mantendrá un día más en Córdoba, aunque parece ser que este tiempo es solo un respiro antes de un nuevo cambio en los cielos. Eso sí, las precipitaciones se mantienen lejos de las predicciones a corto plazo.

Según la Aemet, los cielos se mantendrán hoy despejados en Córdoba capital y los termómetros siguen subiendo. En las horas centrales del día se llegará a superar el umbral de los 20 grados y las mínimas, por su parte, no bajarán de los cinco grados.

Sol en Córdoba, este viernes. / Aemet

El cambio atmosférico llegará mañana, cuando bajarán significativamente las máximas y se volverán a cubrir los cielos de nubes. No obstante, el frío no será palpable, ya que las mínimas seguirán subiendo hasta los 8 grados.

Así, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para este viernes, en la provincia de Córdoba tendremos cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras y probables brumas matinales. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste durante la segunda mitad del día.

El tiempo este viernes en Córdoba, según la Aemet. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 21º; en Lucena, entre 8º y 19º; en Pozoblanco, entre 5º y 19º, y en Priego, entre 6º y 18º.

El tiempo este viernes

Mañana sábado, 14 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales en la Subbética. Temperaturas máximas en descenso generalizado, notable en las sierras; temperaturas mínimas sin cambios. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 18º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 5º y 12º.