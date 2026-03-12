La violencia contra los sanitarios no cesa: Sanidad registra más de 18.500 agresiones en 2025, la mitad en centros de salud

El Ministerio de Sanidad ha presentado esta mañana el informe anual sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondiente a 2025. Los datos, elaborados con la información remitida por las comunidades autónomas, reflejan que se notificaron 18.563 agresiones, lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales. En términos interanuales, el número aumentó en 1.493 casos respecto a 2024, lo que supone un incremento del 8,74%. No obstante, el informe señala que el ritmo de crecimiento se ha moderado: entre 2023 y 2024 el incremento alcanzó el 15,74%.

La mayor parte de los incidentes registrados corresponden a agresiones de carácter no físico, que incluyen insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios. Representaron el 84,5% del total, mientras que las agresiones físicas supusieron el porcentaje restante. Por nivel asistencial, la Atención Primaria concentra el mayor número de agresiones (51%), seguida de la Atención Hospitalaria (47%). Las emergencias extrahospitalarias representan un porcentaje menor del total de incidentes registrados.

Las sanitarias

El 80% de las agresiones registradas afectaron a mujeres, frente al 20% correspondiente a hombres, una distribución que guarda relación con la composición de la plantilla sanitaria, en la que aproximadamente el 76% de los profesionales son mujeres.

En cuanto a la edad, la mayor parte de ataques se concentra en profesionales de entre 25 y 55 años, siendo el grupo de 25 a 35 años el que registra el mayor número de notificaciones. Por categorías profesionales, el personal facultativo y el personal de enfermería continúan siendo los colectivos que registran un mayor número de agresiones, lo que se explica por su contacto directo y permanente con pacientes y acompañantes.

En la mayoría de los casos, la persona agresora es el propio usuario o paciente, que concentra el 71% de las agresiones notificadas, mientras que el 29% corresponde a familiares o acompañantes. Por sexo, los hombres representan el 57% de los casos, frente al 43% de mujeres entre las agresiones en las que se dispone de esta información.

Reincidencia

Respecto a la reincidencia, el informe señala que el 53% de los ataques corresponden a personas no reincidentes, mientras que el 27% de los agresores ya habían protagonizado incidentes previos, lo que evidencia la existencia de un grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia.

Sobre las causas de las agresiones, los motivos más frecuentes están relacionados con la atención recibida (29%), seguido de las demandas del propio usuario o paciente (28%) y de aquellas asociadas al acto sanitario o administrativo realizado (15%). En comparación con 2024, estas tres categorías muestran un ligero descenso lo que refleja una variación moderada en la distribución de los factores que desencadenan estos incidentes. Las agresiones se producen principalmente en consultas y espacios de atención directa al paciente, seguidos de áreas de hospitalización y servicios de urgencias.

El informe destaca que el incremento de las notificaciones en los últimos años puede estar vinculado, entre otros factores, a una mayor cultura de denuncia, así como a la mejora de los sistemas de registro de incidentes. Sanidad recuerda que el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, actualmente pendiente de tramitación, incorpora medidas orientadas a reforzar la protección de los profesionales. Entre ellas, se contempla el reconocimiento del personal sanitario como autoridad pública.