Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncias clínicaCerro MurianoDespedidas de solteroCentros comercialesPasarela TurruñuelosPérdidas aceiteBurkaHotelesJuicio Semana SantaCórdoba CF
instagramlinkedin

Espacio

La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada que volará hacia la Luna

La nave llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo

La NASA programa para el 1 de abril el despegue de Artemis II.

La NASA programa para el 1 de abril el despegue de Artemis II. / EFE

EFE

Miami

La NASA anunció este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.

"Estamos en camino de un lanzamiento tan pronto como el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

El cohete y la cápsula fueron desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, anunciaron en la rueda de prensa.

Noticias relacionadas

Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  2. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  3. Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
  4. Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
  5. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  6. Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
  7. Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
  8. La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara

La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada que volará hacia la Luna

La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada que volará hacia la Luna

El Hospital Arruzafa de Córdoba alerta sobre el glaucoma: tercera causa de ceguera en Europa con síntomas tardíos

El Hospital Arruzafa de Córdoba alerta sobre el glaucoma: tercera causa de ceguera en Europa con síntomas tardíos

Los médicos cordobeses denunciaron siete agresiones en 2025

El 39 % de los jóvenes andaluces relaciona el acceso a la vivienda con problemas de salud

El 39 % de los jóvenes andaluces relaciona el acceso a la vivienda con problemas de salud

Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»

Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»

Feijóo reprocha a Vox su bloqueo a gobiernos del PP: “No aceptamos lecciones de patriotismo de nadie”

Feijóo reprocha a Vox su bloqueo a gobiernos del PP: “No aceptamos lecciones de patriotismo de nadie”
Tracking Pixel Contents