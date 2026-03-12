Aurora Coca, 89 años: "¿Ganas de vivir? ¿Para qué? Lo tengo todo hecho"

Aurora Coca tiene 89 años y es Youtuber. Explica su vida en videos que le han reportado ya miles de seguidores. Pero más allá de eso, 'La yaya Aurora Coca' como se la conoce en la red, convive con la depresión, con el cansancio vital. Es viuda, vive sola y no tiene hijos. Pide escuchar más a las personas mayores

-¿Por qué ha tenido que ingresar en Psiquiatría?

-Por un intento de suicidio. Y no era el primero, era el segundo. Fallido.

-Gracias a Dios.

-No, gracias a Dios, no.

-Pero ahora usted quiere vivir o...

-No. Pero te hacen vivir.

-¿Qué la ha llevado a querer morir?

-Cansancio, porque son muchos años, aunque no lo parezca. Los últimos, de mucha lucha, con mi marido, cuidándolo. Y gastándome yo. He sufrido y sufro épocas de depresión fuerte, que de vez en cuando toca. Quien la ha sufrido lo sabe. Primavera y otoño son mala cosa. Y son muchos años de trabajar siempre. Son años gastados. Y yo tengo de todo, menos pulgas.

Si le das un beso que sea sincero, y si le das un abrazo, que se note. No solo es que te vengan a ver, es que sientas que te vienen a ver

-Habla de salud física

-Tienes que hacerte la reflexión de que la vida que hacías ya no la puedes hacer. La salud ya no aguanta. Y mentalmente tampoco. El problema mental más grande soy yo. No adaptarse a las circunstancias, este es el problema de la gente que tenemos la cabeza todavía un poco entera. ¿Ganas de vivir? ¿Para qué? Lo tengo todo hecho, no hay una ilusión, no hay una esperanza. Piensas en hacer esto o aquello, pero el cuerpo ya no te lo permite. Y seguramente, dentro de unos días pienso lo contrario...

-Dirá que vale la pena...

-Los que no estamos muy cuerdos tenemos estas cosas. Depende.

-¿Vive sola?

-Soy viuda, no tengo hijos ni nietos. Lo que te angustia no es estar sola, es no poder valerte por ti misma, es que te lo tienen que hacer todo. Eres una vieja. Y esto lo tienes que asimilar. No tienes más remedio. No entiendo por qué hay tanto interés. O sí. Somos la producción de la industria farmacéutica. Si me tomo 14 pastillas al día, si las dejo de tomar y todos los viejos lo dejáramos de hacer, la industria se arruinaría. Te hacen vivir porque tienes que vivir. Vamos viviendo, consumiendo pastillas, comida. No es porque nos quieran. ¿Por qué hay tan poco interés en dejarnos morir?

Aurora Coca, en el Hospital Germanes Hospitalàries de Martorell. / Marc Asensio Clupes / EPC

-Querer morir es un derecho, otra cosa es querer hacerlo cuando alguien lo decida racionalmente, no porque está pasando una depresión, ¿no? Usted en unos días quizás no querrá morir...

-Quizás no. A lo mejor estos dos intentos de suicidio no son realmente ganas de morirme, si tuviera realmente ganas de morir me habría muerto.

-¿Entonces qué han sido estos intentos?

-¿Quizás llamar la atención? No. Son contradicciones de personas mayores, de gente que no tiene nada que hacer como yo. Trabajé en casa, no tuve estudios, hace cinco años murió mi marido. Yo trabajaba de lo que salía, de dependienta, o iba a fregar...

-Me han dicho que usted es 'Youtuber'.

-Sí. En Youtube, en el canal 'la yaya Aurora coca'.

-¿Y qué explica?

-Pues no va mal porque de momento ha habido 25.000 visualizaciones

-¡¿25 mil?!

-Sí. O sea que mal no va. Explico sobre todo cosas escritas en mis libros. Tengo cuatro libros hechos. En los videos hablo de todo. Estoy asombrada de la respuesta. Los hago cada semana desde hace tres años

-¿Esta aventura, saberse tan seguida, le da motivos para vivir?

-Me hace ilusión.

-Lo digo porque antes me decía que no tiene ilusión por nada...

-Me hace gracia. Como con todo, hay un inicio y una continuación. Si luego ya no es como era, no es lo mismo...

-Ya, ya...

-Si inicia una cosa con ilusión pero luego se considera una rutina... mierda.

-Pero tras estar ingresada aquí, si le pregunto si hay esperanza y motivos para vivir...

-Ahora no.

-¿En una semana?

-Quien sabe. Las personas mayores cambian de opinión cada cinco minutos.

-Estar ingresada ¿de qué le ha servido?

-A mí, de nada. ¿Me han dado solución? No. Es un sitio que está muy bien, y lo hacen muy bien, pero particularmente a mí...no. No tengo ganas de volver, porque el problema es que tienes mucho dolor...

-Hay gente que dice que es normal que la gente mayor no esté bien de ánimos, os dejan por imposibles..

-Exactamente. Ni es justo ni nos hacen caso ni nos creen, la mayoría de las veces, porque somos viejos. Mi doctora decía que yo me inventaba mis problemas cardíacos. Es que ni te escuchan. Quizás sí que decimos tonterías, no tenemos nada más que hacer pero no nos escuchan.

-Cuando seamos mayores, tenemos derecho a vivir psicológicamente bien...

-Si yo vivo mal psicológicamente, es porque yo quiero. Yo casi no me puedo mover. Acabo de estrenar el andador. Me ayuda. Te tienes que hacer a la idea de empezar otra vida y es muy difícil.

-Pero a las personas mayores no las dejaremos tiradas...

-El problema es que ni te dejan ni hacen nada. El problema sobre todo es el suicidio. No sé si es por la iglesia, todavía está muy mal visto. ¡Es tu vida!

-Pero si usted la semana que viene ya no le apetece suicidarse

-Pues podría ser.

-¿Qué pedirías a los jóvenes?

-Sobre todo, escucharnos. Aunque sea un rollo y lo digamos todo muchas veces, siempre hay un puntito que no sabéis, y esto puede ayudarte a ti. Y, sobre todo, si le das un beso que sea sincero, y si le das un abrazo, que se note. No solo es que te vengan a ver, es que sientas que te vienen a ver. Recuerdo a una señora en el casal que me dijo una vez: 'usted, mientras tenga esta luz en la mirada, no será nunca vieja'.

-Tiene razón, tiene luz todavía, ¿o no?

-Sí.