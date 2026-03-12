El tiempo
Tras la tormenta, vuelve la calma: Córdoba se asoma ya a la primavera con cielos estables
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
La luz ha sido la protagonista de la mañana desde bien temprano en Córdoba, a diferencia del día de ayer, el que Córdoba amaneció bajo un manto de niebla y humedad. Es este sol señal de la vuelta de la estabilidad atmosférica tras días de mal tiempo. Así, Córdoba vivirá hoy una jornada de temperaturas agradables y cielos prácticamente despejados en su totalidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Algo así como una transición a la primavera que está cada vez más cerca.
Las temperaturas suben ligeramente este jueves. En las horas más cálidas se alcanzarán de nuevo los 20 grados y las mínimas se quedarán en cinco grados, según el pronóstico de la Aemet que, por el momento, aleja la lluvia de la capital cordobesa para lo que resta de semana.
Así pues, la previsión de la Aemet para la provincia este jueves es de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras. Nubes bajas y brumas matinales en el valle del Guadalquivir. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 20º; en Lucena, entre 7º y 18º; en Pozoblanco, entre 6º y 18º, y en Priego, entre 5º y 17º.
El tiempo este viernes
Mañana viernes, 13 de marzo, el pronóstico es similar. La Aemet espera en Córdoba cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste durante la segunda mitad del día.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 21º; en Lucena, entre 9º y 19º; en Pozoblanco, entre 5º y 18º, y en Priego, entre 6º y 18º.
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
- Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Antonio Luque, presidente de Dcoop: 'El mercado del aceite de EEUU no se puede sustituir por ningún otro