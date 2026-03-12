Tras la tormenta, vuelve la calma: Córdoba se asoma ya a la primavera con cielos estables

La luz ha sido la protagonista de la mañana desde bien temprano en Córdoba, a diferencia del día de ayer, el que Córdoba amaneció bajo un manto de niebla y humedad. Es este sol señal de la vuelta de la estabilidad atmosférica tras días de mal tiempo. Así, Córdoba vivirá hoy una jornada de temperaturas agradables y cielos prácticamente despejados en su totalidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Algo así como una transición a la primavera que está cada vez más cerca.

Las temperaturas suben ligeramente este jueves. En las horas más cálidas se alcanzarán de nuevo los 20 grados y las mínimas se quedarán en cinco grados, según el pronóstico de la Aemet que, por el momento, aleja la lluvia de la capital cordobesa para lo que resta de semana.

Así pues, la previsión de la Aemet para la provincia este jueves es de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras. Nubes bajas y brumas matinales en el valle del Guadalquivir. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo este jueves. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 20º; en Lucena, entre 7º y 18º; en Pozoblanco, entre 6º y 18º, y en Priego, entre 5º y 17º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 13 de marzo, el pronóstico es similar. La Aemet espera en Córdoba cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 21º; en Lucena, entre 9º y 19º; en Pozoblanco, entre 5º y 18º, y en Priego, entre 6º y 18º.