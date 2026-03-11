Córdoba amanece bajo el manto de la niebla en una jornada marcada por el frío: esta es la previsión de la Aemet para hoy

Córdoba ha amanecido este miércoles bajo un manto de niebla que ha llenado de humedad el ambiente y ha dejado la ciudad prácticamente empapada, pese a la ausencia de la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alejado de su pronóstico la probabilidad de precipitaciones para este miércoles pero pone el foco en el frío, que cala de nuevo en los últimos coletazos del invierno.

Tras una noche fría en la que los termómetros han bajado hasta los 2,9 grados en el observatorio del Aeropuerto, las temperaturas se mantienen hoy a la baja, en concreto las mínimas, que se quedarán en 3 en Córdoba capital, según la previsión de la Aemet. Las máximas, por otra parte, llegarán hasta los 19 grados.

Por lo demás, la predicción meteorológica para este miércoles en la provincia, según la Aemet es de cielos poco nubosos, nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla. Además, se registrarán heladas débiles en las sierras. Las temperaturas, por su parte, en el caso de las mínimas se sitúan en descenso y las máximas en ascenso notable. Por último, los vientos serán flojos de componente este, quedando flojos variables por la tarde.

La previsión del tiempo este miércoles en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 19º; en Lucena, entre 3º y 6º; en Pozoblanco, entre 4º y 16º, y en Priego, entre -1º y 14º.

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 12 de marzo, tendremos cielos en general poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 20º; en Lucena, entre 6º y 18º; en Pozoblanco, entre 5º y 18º, y en Priego, entre 5º y 17º.