La dana se marcha, pero no así el frío: ¿regresan las temperaturas bajo cero a Córdoba en pleno mes de marzo?

La dana que hace unos días llegó a la península Ibérica afronta su periodo final antes de dirigirse a otras latitudes, aunque el frío ha llegado para quedarse y no abandona la provincia de Córdoba, al menos en las próximas horas y días. De hecho, esta pasada madrugada se ha registrado una temperatura mínima de 1,1 grados en Villanueva de Córdoba y de 4,9º en Córdoba Aeropuerto.

Y el pronóstico es, incluso, de descenso térmico hoy martes, 10 de marzo, cuando, en algunos puntos de la provincia, pueden registrarse mínimas bajo cero. Aunque bien es cierto que en los días centrales se superarán los 20º de máxima, será algo temporal antes de que el termómetro vuelva a caer de cara al fin de semana. Las lluvias, eso sí, se mitigarán bastante antes de desaparecer o de convertirse en fenómenos muy aislados.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet para hoy martes, 10 de marzo, habrá cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos dispersos, más intensos en las sierras. Cota de nieve en 900-1000 metros. Temperaturas en descenso, localmente mínimas sin cambios. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 13º; en Lucena, entre 3º y 9º; en Pozoblanco, entre 2º y 9º, y en Priego, entre 0º y 8º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 11 de marzo, tendremos cielos con intervalos nubosos, con nubosidad baja y brumas matinales y sin descartar alguna llovizna débil en las sierras. Heladas débiles en las sierras. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso notable. Vientos flojos a moderados de componente este, quedando flojos variables por la tarde.

El tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 19º; en Lucena, entre 3º y 15º; en Pozoblanco, entre 4º y 16º, y en Priego, entre 0º y 14º.