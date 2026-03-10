Unos científicos afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: "Ahora vive en una simulación"

Un equipo de científicos de Estados Unidos afirma que ha logrado copiar el cerebro de una mosca de la fruta, "neurona por neurona, sinapsis por sinapsis" a un entorno virtual y que ahora la mente de un animal está "viviendo en una simulación". Según relata el investigador Alex Wissner-Gross, de la startup Eon Systems, se trata de la primera vez en la historia que se consigue "emular el comportamiento completo de un cerebro biológico" en un ecosistema virtual. También es la primera vez que se consigue que una copia digital de un órgano tan complejo como el cerebro se comporte de forma instintiva como lo haría en la vida real. "El animal siente que camina, se mueve y reacciona como lo haría en el mundo real", afirma el científico en un comunicado compartido en redes sociales junto a las imágenes en las que se observa a la mosca "viviendo" en la simulación.

El logro todavía no se ha publicado en ninguna revista científica ni ha sido revisado por expertos independientes pero, aún así, ya está dando la vuelta al mundo por su espectacularidad, sus implicaciones y, sobre todo, por el impresionante paralelismo con los escenarios de ciencia ficción que se reflejan en películas como Matrix (1999) o Trascendence (2014) en las que hay humanos que han logrado transferir su mente a un ordenador y pasan a vivir en una simulación. Hace años que en los laboratorios de todo el mundo se trabaja para crear "gemelos virtuales" de algunos órganos pero, incluso en los casos más avanzados, lo máximo que se ha logrado son copias simplificadas y basadas en modelos estadísticos para entender, por ejemplo, cómo un hígado, un riñón o unos pulmones podrían responder ante el impacto de una enfermedad o la administración de un medicamento. Pero en este caso, según afirman los autores del trabajo, se ha ido un paso más allá y se ha logrado algo hasta ahora inédito.

Los científicos afirman que han logrado copiar las 125.000 neuronas y 50 millones de conexiones del cerebro de una mosca de la fruta, trasladarlo todo a un entorno virtual y conectarlo al cuerpo virtual de un insecto

Wissner afirma que su equipo ha conseguido copiar las 125.000 neuronas y 50 millones de sinapsis (es decir, de conexiones) que se producen en el cerebro de una mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) y trasladarlo todo a un entorno virtual. Ahí, toda esa información se conectó a un cuerpo virtual de un insecto y se ha visto cómo la suma de ambos daba lugar a una dinámica hasta ahora no descrita en la literatura científica. Los autores del experimento afirman que, una vez transferida la mente del animal al ordenador, el insecto empezó a moverse, caminar y reaccionar como si estuviera en el mundo real. Sin necesidad de instrucciones, sin reglas adicionales, sin nada más que el estímulo de la propia actividad cerebral del animal. "Vimos cómo el cerebro de la mosca recibe información sensorial del exterior, la procesa y ejecuta órdenes motoras para moverse como si estuviera en el mundo real", comenta Wissner.

Hito científico

Según explica el científico, se trata de la primera vez en la historia que se logra algo así. Hace dos años, en 2024, el investigador Philip Shiu, quien también forma parte de Eon Systems, publicó en la revista 'Nature' el primer modelo computacional para entender cómo funciona el cerebro de las moscas de la fruta y predecir con hasta un 95% de precisión su comportamiento ante determinados escenarios. Un año después, en 2025, también se creó una iniciativa similar para crear una copia virtual del gusano más sencillo que existe. Pero en ninguno de los dos casos, afirma Wissner, se logró ir más allá de las simulaciones estadísticas y limitadas. "Nadie ha conseguido emular el funcionamiento completo de un cerebro y que esto además se traslade a un cuerpo simulado capaz de actuar de una forma completamente naturalista", afirma el científico, quien afirma que su experimento no se trata de "una animación" sino a "una imitación de la biología".

El equipo afirma que ya está trabajando para realizar este proceso con cerebros de ratón y, más adelante, intentarlo con el de humanos

Wissner, famoso por su actividad académica en instituciones como la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), afirma que este experimento con moscas solo es el inicio de su proyecto. "Nuestra misión es producir el conectoma más grande del mundo y la emulación cerebral de mayor fidelidad lograda hasta la fecha", comenta el científico. El primer paso, afirma, será trasladar a un ordenador el cerebro de un ratón, que contiene aproximadamente 70 millones de neuronas, unas 560 veces la cantidad de células que el de una mosca. Después, afirma, también quieren trabajar para emular este logro con un cerebro humano, que es infinitamente más grande y complejo y que cuenta con hasta 86.000 millones de neuronas. En su opinión, lograrlo es "solo una cuestión de escala". Es decir, que solo se necesita recopilar toda la información posible sobre el funcionamiento del circuito cerebral y después transferirlo al entorno virtual siguiendo la misma dinámica que con el cerebro de una mosca. O al menos esa es su premisa.