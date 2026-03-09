MetalCórdoba ha participado activamente en la jornada 'Vocaciones Femeninas y FP STEM: Andaluzas para la Industria que viene', celebrada el 5 de marzo en el Auditorio de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, con el apoyo de la Junta de Andalucía. Evento que reunió a profesorado, orientadores, empresarias y referentes industriales para impulsar la igualdad de oportunidades en el sector industrial andaluz.

Organizada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la jornada contó con la presencia de la consejera María del Carmen Castillo, quien presentó datos claves: el aumento del 67,6 % de mujeres en ciclos de FP STEM desde 2019, y destacó que la industria andaluza del futuro “necesita todo el talento”, incluyendo más mujeres en ámbitos técnicos. La actividad, que tuvo un formato de materias de debate y networking entre 09:00 y 14:00 horas, fue moderada por Celia Bermejo, y registró la participación de 130 docentes de FP y orientadores.

MetalCórdoba intervino en la Mesa 1, 'Visión Industrial y Liderazgo', moderada por Cristina Galán, con la intervención de Rosa Mata, gerente de MetalCórdoba, junto a Natalia Pérez (Málaga TechPark) y María Fernanda Silles (Indra Group). En esta mesa, se abordaron preguntas clave que reflejan la visión estratégica de la asociación:

El papel de la Formación Profesional en la competitividad de la industria andaluza, con énfasis en la necesidad de perfiles en mantenimiento industrial, automatización y soldadura.

en la competitividad de la industria andaluza, con énfasis en la necesidad de perfiles en mantenimiento industrial, automatización y soldadura. Las barreras para la incorporación de talento femenino , con propuestas de formación dual y mentoring.

, con propuestas de formación dual y mentoring. Competencias futuras para la FP, vinculadas a digitalización y sostenibilidad.

La participación de MetalCórdoba subraya la importancia de la FP como puente entre la escuela y la industria del metal y la refrigeración, y refuerza el compromiso con la igualdad.