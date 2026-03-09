Una dana atraviesa España con fuertes lluvias y frío: así afectará a Córdoba según la Aemet

Una dana atraviesa la península Ibérica "de norte a sur", ha advertido en las últimas horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha avisado de "lluvias fuertes en puntos del este peninsular y Baleares, así como nevadas copiosas en montañas entre el lunes y miércoles". Además, este fenómeno atmosférico no solo traerá precipitaciones abundantes, sino también temperaturas diurnas "frías para la época del año".

En el caso de Córdoba, esta dana afectará en las lluvias, que se esperan muy abundantes en determinadas horas de la tarde. Aunque el pronóstico cambia a lo largo de la jornada, más si cabe en un mes como el de marzo, en el que la inestabilidad característica de una fecha casi de primavera matiza mucho las previsiones. También en las temperaturas, con unas mínimas que pueden alcanzar los 3 grados en algunos puntos de la provincia en la próxima madrugada, tras una pasada noche en la que llegaron a bajar hasta los 6º en la estación que la Aemet tiene en el aeropuerto.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet para hoy lunes, 9 de marzo, habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; tendiendo a muy nubosos de oeste a este a lo largo de la mañana, con precipitaciones débiles, localmente moderadas. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas sin cambios o en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste y con intervalos moderados por la tarde.

El tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 16º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 3º y 12º, y en Priego, entre 4º y 13º.

El tiempo este martes

Mañana martes, 10 de marzo, tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos dispersos, más intensos en las sierras. Cota de nieve en 900-1000 metros. Temperaturas en descenso, localmente mínimas sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 13º; en Lucena, entre 3º y 9º; en Pozoblanco, entre 2º y 9º, y en Priego, entre 0º y 8º.