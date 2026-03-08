Sara Pinzi: «Nuestro objetivo es que la igualdad no sea un contenido aislado, sino un principio transversal»

Con la campaña ‘Igualdad que forma, derechos que transforman’, la Universidad de Córdoba conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué mensaje pretenden transmitir a la comunidad universitaria?

En la última Comisión de Igualdad de la Universidad de Córdoba surgió la idea de recuperar el lema global promovido por ONU Mujeres para 2026, ‘Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas’, que subraya la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos y reforzar el compromiso colectivo con la igualdad real. En ese sentido, la UCO reafirma su trayectoria y compromiso con la igualdad de género desde su papel como institución de educación superior, que no solo forma, sino que promueve valores, pensamiento crítico y compromiso social.

El programa de actividades tiene un enfoque coral, transversal y participativo, y se ha diseñado con el trabajo conjunto de los servicios de la universidad, facultades, escuelas y la Red de Equidad. ¿Qué actos se están celebrando?

Ya se ha celebrado una mesa redonda, que pone el foco en la Inteligencia Artificial y los sesgos de género desde un punto de vista jurídico, así como un seminario sobre la igualdad en las relaciones laborales. También ha tenido lugar un coloquio sobre el documental ‘Que arda la calle’, de Ana Zamorano, que habla del movimiento feminista cordobés en clave intergeneracional. Igualmente, hemos celebrado un curso de formación junto al Área de Inclusión para la Red de Equidad, que son representantes del profesorado, estudiantado y personal técnico y de administración, en todas las facultades y escuela en materia de igualdad e inclusión, y otra formación para cuerpos de seguridad y auxiliares, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno.

Pero aún quedan muchos actos por celebrarse, ya que la programación se extiende a lo largo del mes de marzo. Entre ellos, podemos citar el acto conmemorativo que tendrá lugar el próximo 6 de marzo en el Rectorado, donde se harán entrega de los Premios María Zambrano a los mejores Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral con enfoque de género, y también se otorgarán los Distintivos en Igualdad a buenas prácticas y trayectorias de la comunidad universitaria.

Presentación de la campaña 8M. / UCO

Por otro lado, ¿qué acciones de sensibilización y formación lleva a cabo la UCO para integrar la perspectiva de género en el ámbito académico?

Junto a las acciones formativas ya mencionadas, y en el marco de la programación del 8M, se va a desarrollar un curso específico orientado a la implementación del enfoque de género en la investigación y en la transferencia del conocimiento, en colaboración con el proyecto Innovatia 8.3 del Instituto de las Mujeres. Se trata de una iniciativa estratégica, ya que la integración de la dimensión de género es hoy un criterio cada vez más exigido por los organismos financiadores de I+D, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, y constituye, además, un indicador de calidad y excelencia científica.

En esta misma línea de fortalecimiento institucional, los días 2 y 16 de marzo se celebran dos cursos de formación de la Red de Apoyo a la Equidad de la UCO, dirigidos a PDI, PTGAS y estudiantado, con el objetivo de proporcionar herramientas que permitan generar y capilarizar iniciativas en materia de igualdad e inclusión en todos los centros y servicios. La Red constituye un instrumento clave para extender de forma coordinada la cultura de la igualdad en la vida académica cotidiana.

Asimismo, el pasado 25 de febrero se desarrolló una acción formativa específica dirigida al personal auxiliar y de seguridad de la UCO, en colaboración con el Vicerrectorado de Campus Sostenible, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta formación estuvo orientada a la detección y actuación ante situaciones de acoso y violencia, reforzando la creación de espacios universitarios seguros, preventivos y comprometidos con la protección de los derechos de toda la comunidad.

Más allá de estas acciones concretas, desde la Universidad de Córdoba trabajamos en una línea estructural y sostenida. En coordinación con el Vicerrectorado de Grado, Calidad e Innovación y con el Vicerrectorado de Posgrado, impulsamos la incorporación progresiva del enfoque de género en los planes de estudio, promoviendo su integración en las memorias de verificación y en los procesos de renovación y mejora de titulaciones.

Asimismo, apostamos por la formación continua del profesorado, facilitando herramientas metodológicas y recursos que permitan incorporar la perspectiva de género en la práctica docente y en la dirección de trabajos académicos. Nuestro objetivo es que la igualdad no sea un contenido aislado, sino un principio transversal que impregne la docencia, la investigación y la transferencia, contribuyendo a formar profesionales con una mirada crítica, inclusiva y socialmente responsable.

Hablemos de retos. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad universitaria en materia de igualdad?

Uno de los aspectos más demandados y que más interés suscitan entre la plantilla de la Universidad de Córdoba es el tema de la conciliación y la corresponsabilidad. Es un eje fundamental del III Plan de Igualdad y también objetivo estratégico de las políticas de igualdad de nuestra institución. Junto a ello, otro de los retos es hacer de la UCO un espacio seguro, libre de violencias machistas y de acoso sexual, y en ello estamos trabajando con firmeza.

«Desde la Universidad de Córdoba trabajamos en una línea estructural y sostenida»

Y la Unidad de Igualdad, ¿a qué obstáculos se enfrenta para implementar políticas transversales efectivas?

La implementación de políticas transversales de igualdad en una institución compleja como una universidad pública exige constancia, coordinación y recursos suficientes. Uno de los principales retos es, sin duda, el marco de financiación autonómica en el que nos desenvolvemos, que condiciona la capacidad de planificación a medio y largo plazo y limita, en ocasiones, la posibilidad de consolidar determinadas iniciativas con la estabilidad deseable.

A ello se suma la necesidad de reforzar los recursos humanos especializados. La transversalidad implica que la igualdad no sea competencia exclusiva de una unidad concreta, sino que impregne estructuras, procedimientos y culturas organizativas. Para que ese enfoque sea verdaderamente efectivo, es necesario contar con equipos técnicos suficientes y con formación específica en los distintos niveles de la organización.

Por otro lado, no podemos obviar que las políticas de igualdad, como ocurre en otros ámbitos sociales, se desarrollan en un contexto en el que a veces emergen discursos preocupantes que cuestionan su necesidad. Más que hablar de obstáculos insalvables, preferimos entenderlo como la existencia de percepciones diversas ante los cambios estructurales que estas políticas promueven. Precisamente por ello, es fundamental reforzar la pedagogía institucional, la transparencia y el diálogo, explicando que la igualdad no es un planteamiento ideológico, sino un mandato legal y un compromiso con la calidad democrática y la excelencia académica.

En definitiva, el reto es avanzar con firmeza, desde la colaboración y el consenso, consolidando políticas basadas en datos, evaluación y participación de la comunidad universitaria.