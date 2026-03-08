En CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, nos sumamos un año más a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema 'Por una igualdad real. De las leyes a los hechos'. En esta jornada reivindicativa alzamos la voz por todas las mujeres que sufren desigualdad en su vida laboral y social, reafirmando que los derechos reconocidos por ley deben convertirse en derechos efectivos. Remarcamos que la igualdad de mañana se construye hoy, por lo que debemos seguir trabajando en cuestiones que siguen pendientes.

Una de ellas es la brecha salarial y el techo de cristal. En Córdoba la brecha salarial sigue anclada en el 20 % con una diferencia en sus remuneraciones entre hombres y mujeres que se sitúa por encima de los 4.000 euros anuales. Esto es un reflejo de la discriminación persistente en el mercado de trabajo. Incluso en el sector público, donde la igualdad debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es un 10 % inferior al de los hombres. Además, las mujeres tienen más contratos temporales y a tiempo parcial, sufren más paro y son más de la mitad de las personas inactivas.

En el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad, hay que recordar que la mitad de la población española considera que la reducción de la jornada para el cuidado de los hijos debe recaer sobre las mujeres desde su nacimiento hasta la escolarización, según señala el CIS. De hecho, ellas se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de menores o familiares. Estas situaciones impactan directamente en sus ingresos y en sus pensiones futuras, perpetuando, de este modo, la desigualdad económica. Por tanto, es imprescindible avanzar hacia una conciliación real sin penalización laboral ni salarial.

En este 8M no podemos olvidarnos de las mujeres que sufren violencia de género por parte de sus parejas o exparejas. Esta lacra es una de las expresiones más crueles de la desigualdad. El inicio de este año ha sido el peor de la década en España con una mujer asesinada cada cinco días. La igualdad no será real mientras las mujeres sigan viviendo con miedo o sufran violencia por el hecho de ser mujeres.

Los recientes casos conocidos en distintos ámbitos institucionales y laborales demuestran que el problema no es aislado, sino estructural. Desde CSIF trasladamos nuestra solidaridad a las mujeres que sufren estas situaciones. Estos episodios nos obligan a reflexionar y exigir medidas concretas que ayuden y protejan de forma efectiva a las mujeres. Por ello, proponemos la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo, tanto en la Administración pública como en la empresa privada, como herramienta clave para la prevención, el acompañamiento y la protección efectiva.

Recientemente, hemos alcanzado con el Ministerio de Función Pública el Acuerdo Marco para la mejora del Empleo público y por el Servicio a la Ciudadanía en el que reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real y con la garantía de un entorno laboral libre de cualquier forma de discriminación. Entre las medidas acordadas, destaca la aplicación de protocolos integrales de prevención y detección ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual, así como frente a la violencia de género.

Además, las administraciones actualizarán de manera periódica los planes de igualdad, se impulsarán medidas para garantizar la igualdad retributiva efectiva, así como la incorporación de mecanismos de transparencia salarial. Porque la igualdad no es solo formal: se demuestra en hechos concretos, evaluables y medibles.

Desde CSIF trabajaremos para que cada medida se implemente y se supervise de manera efectiva. No podemos conformarnos con discursos elementales. Es momento de pasar de las palabras a los hechos. Exigimos reformas estructurales que garanticen un mercado laboral y una sociedad verdaderamente justa y equitativa y lugares de trabajo que sean seguros y respetuosos para nuestras compañeras. En este 8 de marzo, recordamos que la lucha por la igualdad no es solo una cuestión de principios, sino de justicia. Todo Por Todas.