Córdoba sigue lejos de la estabilidad atmosférica y la Aemet avisa: puede haber tormentas en estas horas del día

Córdoba sigue un día más con un tiempo plenamente primaveral, aunque, en realidad, seguimos en el invierno, puesto que faltan un par de semanas para el cambio de estación. No obstante, en las próximas horas veremos momentos de cielos casi soleados, varias horas de nubes cerradas, especialmente durante la mañana, y lluvias en las horas centrales de la tarde y hasta casi la noche.

Lo más novedoso es la presencia probable de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de riesgo de tormentas entre las 12.00 y las 18.00 horas, acompañadas de leves precipitaciones, aunque sin que supongan riesgos relevantes, ya que no hay avisos especiales. El viento será muy leve, ya que las rachas no superarán los 10 km/h. Además, este próximo lunes, continuarán las nubes y las probabilidad de precipitaciones, aunque de escasa intensidad.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet para hoy domingo, 8 de marzo, habrá intervalos de cielos muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales, más intensos y probables durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 17º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 14º, y en Priego, entre 4º y 13º.

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 9 de marzo, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; tendiendo a muy nubosos de oeste a este a lo largo de la mañana, con precipitaciones débiles ocasionales. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste y con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 17º; en Lucena, entre 6º y 15º; en Pozoblanco, entre 3º y 12º, y en Priego, entre 2º y 14º.