Amparo Martínez: «La falta de conciliación tiene un impacto directo en la desigualdad entre mujeres y hombres»

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. ¿Qué cambios reclaman las enfermeras y fisioterapeutas en materia de igualdad?

En un estudio reciente hemos podido comprobar que más del 60 % de enfermeras y fisioterapeutas se han planteado alguna vez abandonar la profesión, como consecuencia de las dificultades de conciliación. La falta de conciliación tiene un impacto directo en la desigualdad entre mujeres y hombres.

Para conseguir una igualdad efectiva y real, en este 8M ponemos el foco en el derecho a la conciliación. Y esa falta de conciliación está propiciada por el trabajo a turnos rotatorios con noches, fines de semana, jornadas partidas, cambios de turno de última hora, contratos precarios, falta de sustituciones y sobrecarga asistencial que forman parte del día a día de miles de profesionales.

El lema de Satse para este 8M es ‘Que no dejen tu vida en pausa. Conciliación real’, ¿por qué cree que aún existe discriminación laboral y profesional en el sector sanitario?

Las enfermeras y fisioterapeutas trabajan en uno de los sectores más feminizados del empleo público. Según informes recientes, el 77,76 % de las personas trabajadoras en el sector sanitario y de salud en España son mujeres.

El modelo laboral actual es el resultado de decisiones políticas y de gestión que priorizan el ahorro y la productividad por encima de las personas.

La falta de conciliación tiene un impacto directo en la desigualdad entre mujeres y hombres. Deja a la profesión sin alternativas reales, surgiendo la brecha salarial, la brecha de las pensiones y la brecha de tiempo y precariedad. No puede haber igualdad si las mujeres tienen que elegir entre cuidar o trabajar, entre progresar o sostener a su familia, entre la salud y su propio empleo.

En este sentido, ¿qué medidas o acciones lleva a cabo Satse Córdoba para intentar revertir esta situación?

Desde Satse trabajamos de manera constante para revertir la situación de desigualdad laboral y profesional que afecta a enfermeras y fisioterapeutas.

En primer lugar, defendemos la equiparación salarial y el reconocimiento profesional real, reclamando la adecuación de las categorías profesionales al nivel de responsabilidad y formación que asumimos. Es fundamental que se actualicen las clasificaciones profesionales conforme a la titulación universitaria y las competencias actuales.

Otra línea clave de actuación es la negociación activa en mesas sectoriales, donde defendemos mejoras en jornadas, conciliación, carrera profesional y prevención de riesgos laborales.

Igualmente, desarrollamos campañas de visibilización social y profesional, denunciando situaciones discriminatorias y poniendo en valor el papel esencial de la enfermería y la fisioterapia dentro del sistema sanitario.

Por último, ofrecemos asesoramiento jurídico y apoyo individualizado a los profesionales que sufren situaciones de discriminación, abuso o vulneración de derechos laborales. Es muy destacable nuestra gran cantidad de sentencias judiciales favorables y mediante las cuales se están revirtiendo situaciones de desigualdad.

En definitiva, nuestra labor combina acción sindical, negociación institucional y defensa jurídica para avanzar hacia un sistema sanitario más justo.

Un tema muy importante a destacar es el problema de la conciliación, ¿cómo afecta a la salud y a la calidad de vida de las profesionales sanitarias de enfermería y fisioterapia?

El problema de la conciliación tiene un impacto directo en la salud física y emocional de las profesionales de enfermería y fisioterapia.

Las exigencias y el tiempo que se le dedica al trabajo interfieren de forma notable en las responsabilidades familiares y personales. En este sentido, influye el alto porcentaje de profesionales que trabajan a turnos, incluidas las horas nocturnas.

Estas situaciones generan estrés crónico, ansiedad, problemas de sueño y agotamiento, además de una sensación constante de sobrecarga. No podemos olvidar que se trata de un colectivo mayoritariamente femenino, como hemos dicho anteriormente, que sigue asumiendo en muchos casos la mayor parte de las responsabilidades familiares, lo que multiplica el desgaste.

Cuando no hay una conciliación real, se resiente la calidad de vida de las profesionales y aumenta el riesgo de ‘estar quemados’. Y esto no solo afecta a quienes trabajan en el sistema sanitario, sino también a la calidad asistencial que reciben los pacientes.

Y, por último, ¿qué mejoras se han introducido en el nuevo Estatuto Marco?

El Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco introduce mejoras importantes referidas a las materias de igualdad y conciliación. Entre ellas destacamos:

Un plan de conciliación que incluya medidas reales que permitan disponer de tiempo libre, penalizando a las gerencias que no desarrollen políticas de igualdad.

Reconocimiento del solape en todas las comunidades autónomas. El solape de jornada es un tiempo que la profesional dedica a dar el cambio de turno y que actualmente no está contabilizado como tiempo de trabajo en algunos servicios de salud, incluido el SAS. Su reconocimiento es básico para garantizar que el cambio de turno se produzca con garantías para la seguridad y el cuidado del paciente.

Exención de turnos para mayores de 55 años. Se contempla la exención de realización de guardias y turnos durante el periodo nocturno a mayores de 55 años y también en el periodo de embarazo, de lactancia natural y durante la reducción de jornada para el cuidado de hijos, sin merma retributiva.

Respeto al descanso entre turnos, reconocimiento de la desconexión digital, derecho a la planificación anual de la jornada con conocimiento de esta con suficiente antelación.

Y, finalmente, una remuneración y clasificación justa adecuada a la formación, capacitación y responsabilidades de los profesionales de enfermería y fisioterapia.