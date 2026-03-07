El tiempo
¿Más lluvia o una tregua para disfrutar del fin de semana en Córdoba? Esto es lo que dice la Aemet
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Tras varios días pasados por agua, con cerca de 25 litros recogidos en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto, muchos cordobeses se preguntan si el fin de semana será de tregua en lo climático para poder aprovechar y hacer planes al aire libre con familia y amigos, o si el líquido elemento seguirá dominando la escena.
En realidad, la respuesta es una o la otra, depende de cómo se mire. Y es que tras una noche con precipitaciones y una mañana con cielos muy nubosos, a partir del mediodía se abrirán claros que, no obstante, en un rasgo típico de la primavera que casi ha llegado ya, se alternarán con momentos de leves lluvias. Durante la noche regresarán los cielos encapotados y podrá volver a llover, tras una tarde que se espera más seca. El domingo, a priori, está previsto más de lo mismo, por lo que durante todo el fin de semana el paraguas será un aliado esencial.
En todo caso, centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, tendremos cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 4º y 12º, y en Priego, entre 4º y 12º.
El tiempo este domingo
Mañana domingo, 8 de marzo, habrá intervalos de cielos muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales, más intensos y probables durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 17º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 2º y 14º, y en Priego, entre 4º y 13º.
