Explosiones, vuelos cancelados y huida por Omán: así viven los ‘influencers’ españoles afincados en Dubái el ataque de Irán

Los Emiratos Árabes, convertidos en el hogar de empresarios, celebridades, 'influencers' y oligarcas atraídos por su lujo y las ventajas fiscales, vieron tambalear esa imagen de seguridad y prosperidad hace una semana, cuando el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel se extendió al golfo Pérsico. En respuesta a ataques previos, Irán lanzó cientos de misiles y drones contra varios países como EUA, Kuwait, Catar, Baréin y Omán. Dubái, capital empresarial y turística de la región, fue uno de los escenarios, con un incendio en el hotel Burj Al Arab y daños en infraestructuras clave, como un muelle del puerto de Jebel Ali y el aeropuerto internacional, provocando cancelaciones de vuelos. 'Influencers' y empresarios, incluidos algunos españoles que viven allí por motivos fiscales, compartieron en redes sociales imágenes de proyectiles entre los rascacielos durante la noche.

"Estábamos en la piscina y empezamos a escuchar bombas, temblores en el hotel. De hecho, han intentado bombardear Marina Dubái, que es donde estoy yo", explicó en Instagram Ofelia Hentschel, 'influencer' y exconcursante de 'Masterchef'. En uno de sus vídeos, la cocinera afirmó no haber recibido ayuda de la embajada española para salir de la ciudad y lanzó un mensaje que desató la polémica: “Dejad de pagar impuestos porque como veis no están sirviendo de nada. Estamos totalmente desamparados”.

Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que las embajadas españolas en la región estaban plenamente operativas. Las redes sociales se llenaron de comentarios en contra de la creadora de contenido donde la acusaban de haberse ido a Dubái para evadir impuestos y, después, reclamar su rescate. Finalmente, Hentschel consiguió salir de Dubái a través de Estambul.

Residentes en Dubái

Otro de los 'influencers' que ha sido criticado estos días es Jopa, que reside en Dubái desde hace tiempo y es conocido por ser antiguo cámara del 'youtuber' Plex, también pareja de la cantante Aitana. El creador compartió un vídeo desde su vivienda de lujo, ubicada en la planta 81 de un rascacielos, desde la que se veía el edificio de enfrente tras el impacto de un misil. En las imágenes, Jopa explicaba que había decidido refugiarse en el parking del edificio por seguridad y reconocía estar “cagado” y muy nervioso mientras grababa la situación.

"Siguen sonando las bombas y los misiles, hoy me han despertado, pero están haciendo muy bien la defensa y seguiremos confiando en ella", explicó dos días más tarde ante la inquietud de sus seguidores. Tras los comentarios recibidos sobre su supuesto interés porque el gobierno español le repatriara, el videógrafo aclaró que no pediría "rescate a ningún país": "Si hay que salir de aquí, con mis medios saldré".

Regreso a España

Este también es el caso de Hugo Kyoto, español que vive en Dubái y hace vídeos sobre inversión y economía personal. El joven compartió un vídeo en sus redes sociales explicando la situación tras las primeras explosiones. "Ha sonado una explosión, hemos mirado arriba, al cielo y parecía como que habían interceptado un misil justo encima nuestro", explicó. "Os estaba haciendo un vídeo y mientras lo estaba editando aquí en la silla de mi terraza, ha retumbado todo y parece que se ha caído un misil o algo justo aquí al lado. Esto es la palmera, mirad el humo, ha caído en un edificio de ahí y ya no es un ataque a una base militar, ya es a civiles", añadió, reconociendo que tenía "un poco de miedo".

El pasado martes, el 'influencer' explicó que saldría de Dubái: "Anoche me cogí un taxi a la frontera con Omán, me crucé la frontera y de ahí me cogí otro taxi a casa de unos españoles que estaban aquí". Desde allí consiguió coger un vuelo hacia Egipto, para después ya regresar a Europa. "Estoy yendo a España para estar unas semanas, no voy porque me apetezca estar, me gustaría estar en mi casa en Dubái", aclaró desde el aeropuerto tras algunos comentarios de sus seguidores sobre el pago de impuestos en el país. "No te preocupes, que no voy a utilizar tus hospitales, porque ni siquiera puedo, tendría que ser con mi seguro privado, ni me voy a quedar todo el año en España", respondió.

El ataque "desde dentro"

Otros 'influencers' estaban de viaje en Dubái cuando el conflicto estalló. El creador de contenido sobre temas inmobiliarios, Salva, se encontraba en la ciudad en el momento de los ataques. "Se han escuchado las explosiones y han lanzado misiles", explicó en un vídeo compartido en Youtube bajo el título 'Así estamos viviendo el ataque de Irán a Dubai desde dentro'. Unos días más tarde, el joven español anunció que regresaría a su casa en Andorra. "Nos vamos ahora mismo a la frontera de Omán, luego tendremos que cruzar andando y de ahí tenemos un vuelo de 21 horas hasta Estambul y luego Barcelona", comentó en otro vídeo en Instagram.

El 'tiktoker' Jose Julio, que también se encontraba en la ciudad, consiguió regresar este jueves a Madrid en el primer vuelo desde Dubái. "No sé cómo explicaros lo vivido estos días. Tengo una felicidad enorme de haber podido salir de Dubái cuando parecía imposible", comentó. El creador de contenido también aseguró que llevaba días acostándose y levantándose "escuchando misiles y drones". "No me quiero imaginar la gente que sufre esto durante meses y años", añadió.

Vuelos cancelados

Otros creadores, que se encuentran estos días de viaje en países de sudeste asiático, han explicado estos días que no saben si podrán regresar a España, ya que sus vuelos de vuelta hacen escala en EUA. Es el caso del profesor y 'tiktoker' Álvaro Patón, que estaba en Filipinas cuando todo estalló. "El 80% de los vuelos que vuelven a España cuando estás muy lejos hacen escala en Abu Dhabi. Es un aeropuerto que ahora mismo está cerrado, es imposible hacer conexión, y hay que buscar otras opciones para volver", explicó en sus redes sociales.

En ese viaje también se encontraba el 'influencer' Rodrigo Navarro. "Hoy ya nos hemos empezado a mirar vuelos porque nos han dicho que esto va a ir a peor. El golpe de realidad ha sido que nos teemos que volver, nos tenemos que comprar otro billete", comentó.