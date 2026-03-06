Ni tregua ni sol estable: la Aemet anticipa más chubascos y cambios de temperatura en Córdoba

La provincia de Córdoba afronta este viernes con un tiempo marcado por la inestabilidad y por la presencia de cielos muy nubosos durante buena parte de la jornada. Será necesario ir cargando con paraguas y chubasquero porque los chubascos, aunque serán débiles e inconsistentes, podrán aparecer de forma ocasional a lo largo del día, en un ambiente cada vez más fresco.

De cara al sábado, el panorama meteorológico seguirá siendo similar, con cielos muy nubosos y nuevos chubascos ocasionales en distintos puntos de la provincia. De hecho, según los pronósticos no recuperaremos la estabilidad hasta el jueves de la próxima semana e iremos acumulando días con probabilidad de lluvia bastante alta hasta entonces.

El tiempo este viernes

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes tendremos cielos muy nubosos con chubascos ocasionales. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros. Las temperaturas máximas seguirán en descenso y las mínimas en ascenso salvo en la Sierra y Los Pedroches. Los vientos pasarán de flojos a moderados de componente oeste.

Pronóstico de lluvia este viernes en la provinicia. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 14º; en Lucena, entre 6º y 10º; en Pozoblanco, entre 5º y 10º, y en Priego, entre 3º y 9º.

El tiempo este sábado

La previsión de mañana sábado, 7 de marzo, contempla cielos muy nubosos con chubascos ocasionales. Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios y las máximas irán en ascenso. Los vientos, de componente oeste, serán flojos.

Pronostico de la Aemet en Córdoba capital para los próximos días / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 15º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 4º y 11º.