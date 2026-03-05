El tiempo
Adiós a la calima, pero la lluvia se queda en Córdoba hasta después del fin de semana, según la Aemet
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La provincia de Córdoba afronta este jueves con un tiempo todavía inestable y cielos mayoritariamente cubiertos. La calima que marcó la jornada anterior se ha retirado tras dejar episodios de lluvia de barro durante la mañana del miércoles, aunque los chubascos de la tarde terminaron por limpiar buena parte de ese polvo en suspensión que acabó en los coches. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el día estará dominado por la nubosidad y por precipitaciones débiles que podrían aparecer de forma ocasional, en un ambiente cada vez más fresco.
De cara al resto de la semana, la situación seguirá marcada por el predominio de las nubes y por la posibilidad de nuevos chubascos intermitentes. Las temperaturas continuarán descendiendo tanto en las mínimas como en las máximas, consolidando un ambiente más frío que en días anteriores.
El tiempo este jueves
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves Cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales. Las temperaturas seguirán en descenso y los vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde. Las probabilidades de lluvia se mantienen altas durante todo el día y podrían alcanzar hasta el 95% desde las 18.00.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 8º y 14º, y en Priego, entre 5º y 13º.
El tiempo este viernes
La previsión de mañana jueves, 5 de marzo, es de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales. Las temperaturas, máximas y mínimas, bajarán aún más, mientras que los vientos irán de flojos a moderados de componente oeste, con intervalos moderados de madrugada.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 14º; en Lucena, entre 6º y 11º; en Pozoblanco, entre 7º y 10º, y en Priego, entre 4º y 11º.
