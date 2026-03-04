El tiempo
¿Miércoles pasado por barro en Córdoba? La Aemet avisa de tormentas y descenso de temperaturas
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La provincia de Córdoba afronta este miércoles bajo un cielo cubierto y con un ambiente claramente más revuelto. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología anticipa lluvias de hasta el 100% de probabilidad entre las 13.00 y las 19.00 horas, que podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente por la tarde. Todo ello en una jornada marcada además por la presencia de polvo en suspensión, que unido a la lluvia podría provocar depósitos de barro durante las primeras horas.
De cara al jueves, el panorama no recupera la estabilidad. Se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, en un arranque de día con posibles bancos de niebla. Las temperaturas continuarán bajando, dejando un ambiente más fresco que en jornadas anteriores.
El tiempo este miércoles
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles se esperan cielos muy nubosos acompañados de chubascos, sin descartar que vayan acompañados de tormentas. También se espera polvo en suspensión, produciéndose depósitos de barro; tendiendo a disminuir su concentración a partir de mediodía. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas irán en descenso, notablemente en el tercio sur de la provincia. Los vientos serán flojos como norma general durante la jornada.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 20º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 7º y 17º, y en Priego, entre 4º y 15º.
El tiempo este jueves
La previsión de mañana jueves, 5 de marzo, es de intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles ocasionales. Nos levantaremos con nubes bajas y brumas matinales, y las temperaturas seguirán bajando. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 18º; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 6º y 14º, y en Priego, entre 2º y 13º.
