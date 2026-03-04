Un bulo internacional usa imágenes de una reyerta en Mallorca para agitar el discurso antiinmigración en Alemania

El vídeo de una pelea multitudinaria en el barrio palmesano de Son Gotleu en 2024 ha sido ampliamente difundido en estos días al ser utilizado falsamente por perfiles conspiranoicos y xenófobos de redes sociales para alertar de supuestas agresiones cometidas por inmigrantes sirios en Alemania.

“Este vídeo de alemanes nativos siendo objeto de bromas y recibiendo objetos lanzados por migrantes sirios en público se está volviendo viral. Es como si estuvieran completamente indefensos y simplemente aceptaran su destino”, comentaba el perfil de ‘Concerned Citizen’, con más de un millón de seguidores en la red X.

“Los inmigrantes musulmanes sirios están haciendo que los alemanes nativos se den cuenta de que ahora ellos están al mando en Alemania. Esto es insoportable”, alertaba otro perfil caracterizado por sus contenidos contra los inmigrantes musulmanes, ‘Radio Genoa’, también con centenares de miles de seguidores.

En este caso, hubo un millar de comentarios, entre los que destacó el de un usuario que publicó una imagen de Adolf Hitler con la frase: “Yo intenté salvaros”.

Mayo de 2024

En verdad, ese vídeo corresponde a los altercados que se produjeron en Son Gotleum (barrio en Palma de Mallorca) a finales de mayo de 2024. Como informó este diario, el primero de los incidentes se produjo el 28 de mayo de ese año en la calle Indalecio Prieto, cuando un numeroso grupo de jóvenes armados con palos y otros instrumentos contundentes atacó a varios jóvenes argelinos, un altercado que se saldó con cuatro heridos. Algunos vecinos manifestaron que se trataba de una reacción contra los delitos cometidos por estos jóvenes en la zona.

Al día siguiente, un grupo de unos cincuenta personas se concentró en la plaza Fra Joan Alzina de la barriada. Como recuerdan las crónicas periodísticas de aquelllos días, muchos llevaban palos y algunos iban encapuchados. La contundente actuación de la Policía evitó nuevos enfrentamientos. A raíz de esos incidentes, fueron arrestadas ocho personas: seis españoles, un marroquí y un senegalés.

Uno de ellos fue imputado por un delito de lesiones, por la agresión que sufrió uno de los argelinos. Otros cuatro de ellos fueron imputados por desórdenes públicos, por su participación en los altercados. Los otros tres fueron detenidos por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, por enfrentarse a los policías durante los disturbios.