Córdoba se prepara para el barro en un martes primaveral: el giro exprés que dará el tiempo según la Aemet

La provincia de Córdoba afronta este martes con un panorama de transición. Aunque no se esperan precipitaciones, la calima volverá a enturbiar el cielo y a dejar una atmósfera algo densa, en una jornada en la que las temperaturas tenderán a subir o se mantendrán sin cambios, con máximas que alcanzarán los 22º en la capital y acompañarán un día de apariencia estable pero con el cielo velado como protagonista.

Y en apenas 24 horas, el tiempo dará un giro más inestable. La previsión apunta a chubascos, sin descartar tormentas, en un contexto en el que el polvo en suspensión podría provocar depósitos de barro antes de ir disminuyendo a partir del mediodía. Además, se notará un ambiente más fresco y desapacible.

Temperaturas en Córdoba este martes. / Aemet

El tiempo este martes

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes se esperan intervalos de cielos nubosos y polvo en suspensión, aunque no hay probabilidad de lluvia. Las temperaturas irán en ascenso o sin cambios en la provincia; los vientos entre flojos y moderados de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 22º; en Lucena, entre 7º y 21º; en Pozoblanco, entre 7º y 19º, y en Priego, entre 5º y 20º.

El tiempo esta semana en Córdoba, según la Aemet / CÓRDOBA

El tiempo este miércoles

La previsión de mañana miércoles, 4 de marzo, es de cielos muy nubosos acompañados de chubascos, sin descartar que vayan acompañados de tormentas. También se espera polvo en suspensión, produciéndose depósitos de barro; tendiendo a disminuir su concentración a partir de mediodía. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas irán en descenso, notablemente en el tercio sur de la provincia. El viento apenas se hará notar.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 17º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 7º y 16º, y en Priego, entre 4º y 13º.